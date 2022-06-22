Ученые определили оптимальную температуру для сна

Доктор Мишель Дреруп , директор отдела поведенческой медицины сна в Центре расстройств сна Кливлендской клиники, рассказала, что температура может нарушить отдых, негативно повлиять на здоровье и даже когнитивные функции. Какова же идеальная температура для хорошего сна?По словам Дрерупа, для большинства идеальным диапазоном является 16–20 градусов Цельсия.Было обнаружено, что у людей, которые спят в жарких условиях, на следующее утро повышается уровень гормона стресса кортизола. Исследователи также недавно пришли к выводу , что пациенты так плохо спят в больничных отделениях интенсивной терапии отчасти потому, что в палатах слишком тепло.«Что происходит, когда мы засыпаем, так это то, что примерно за два часа до сна, или обычно перед сном, температура нашего тела начинает очень незначительно падать. Это падение температуры запускает естественный выброс эндогенного мелатонина, который также способствует сну»,— поясняет доктор Дреруп.Таким образом, если в спальне жарко, это работает против процессов тела.Исследование людей с расстройством сна показало, что они спали дольше при температуре около 16 градусов, нежели при 23–24.Терморегуляция важна для пребывания в восстановительной стадии медленного сна. Именно в ней происходит физическое восстановление тела после бодрствования.