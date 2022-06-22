Мясо, птица, молоко: в каких продуктах больше всего антибиотиков

Специалисты Роспотребнадзора научились определять любой антибиотик в продуктах питанияАнтибиотики широко распространены в сельском хозяйстве, но, попадая с пищей в организм человека, могут привести к развитию устойчивости бактерий и в будущем помешать лечению инфекций. В каких продуктах антибиотики выявляются чаще всего и как себя обезопасить от их воздействия, «Газете.Ru» рассказал руководитель Референс-центра Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков.— В каких продуктах питания норма по содержанию антибиотиков превышалась за последний год чаще всего?— Это молоко и молочные продукты, мясо и продукция из него, птица, яйца и продукты их переработки. В прочем продовольственном сырье и продуктах превышение допустимых уровней антибиотиков выявлено в единичных случаях.— Как часто выявлялись антибиотики в продуктах и встречалось превышение нормы? И насколько оно было велико?— В молоке и молочных продуктах в 2021 году (за 2022 год данных еще нет) антибиотики выявлялись в 2,68% проб, норма была превышена в 0,14%, в мясе и мясопродуктах выявление составило 1,92%, превышение – 0,09%, в птице, яйцах и продуктах их переработки выявление 1,8%, превышение 0,02%.— То есть, если говорить о превышении, речь идет о десятых долях процента. Может ли такое превышение быть опасно для потребителя?— В нормативы по содержанию антибиотиков заложен определенный «запас прочности». Но, хотя антибиотики обнаруживаются в небольшом количестве проб и превышение допустимых уровней незначительное, это все равно несет за собой риски. Потребление продуктов, содержащих антибиотики даже в допустимых количествах, может вести к их накоплению в организме и изредка – к повышению устойчивости микроорганизмов и развитию аллергических реакций.Превышения же уровней, даже незначительные, могут намного чаще стать причиной развития устойчивости микроорганизмов. В будущем это может привести к тому, что использование противомикробных препаратов при лечении бактериальных инфекций может оказаться для человека неэффективным.— А как в этом случае потребителю себя обезопасить?— На самом деле, при наличии антибиотиков в продуктах питания в допустимых пределах бояться в целом нечего. Употреблять такие продукты можно без опаски, особенно после термической обработки. Другой вопрос, если производители будут применять антибиотики более активно, и мы будем наблюдать систематическое превышение норм. В отношении таких продуктов надо соблюдать осторожность.Термическая обработка – как раз один из способов снизить содержание антибиотиков в продукте.Покупать продукты лучше у крупных производителей. Хотя тестирование продукции на содержание антибиотиков не является обязательным, производитель может это сделать по собственному желанию. И, если производитель заботится о своем имидже и хочет, чтобы потребитель был уверен в его продукции, он такое исследование обязательно проведет.— Роспотребнадзор проводит анализ по 14 группам антибиотиков, в которые входит 91 препарат. Неужели все они применяются в животноводстве и на производстве?— В реальности используются 10-15 средств. Но, тем не менее, мы должны проверять продукты на все препараты на случай, если кто-то решит использовать и их тоже. Многое зависит от оснащения конкретной лаборатории Центров гигиены и эпидемиологии – какие-то из них определяют только 10-15 основных антибиотиков, какие-то — все 91. В каждом федеральном округе есть опорные базы, где проводятся тесты на максимально большое количество антибиотиков.— Изменилась ли доля антибиотиков в продуктах по сравнению с прошлым годом? И каковы тенденции по их использованию в целом?— Содержание антибиотиков повысилось, но незначительно. В молоке в 2020 году противомикробные препараты выявлялись в 1,86% проб, в мясе — в 1,67%, в птице – в 0,8%. Если рассматривать больший отрезок времени, выявление остается стабильным. Год от года есть небольшие колебания, где-то в сторону повышения содержания антибиотиков, где-то в сторону уменьшения, но в целом ситуация не меняется.Более частое выявление антибиотиков можно объяснить еще и тем, что растет количество исследований и их качество, применяются более современные и чувствительные методы. Так, методом хроматографического анализа выявление происходит более точно, чем иммуноферментным. И, возможно, за счет этого идет некоторое увеличение. А так, в принципе, концентрации антибиотиков и частота превышения доз препаратов в исследуемых продуктах практически не меняются.— Наиболее часто выявляются антибиотики тетрациклинового и пенициллинового ряда, хлорамфеникол и его производные. С чем это связано? Разве препараты пенициллинового ряда еще не устарели?— Пенициллины – это очень большая группа противомикробных препаратов. В неё входят аминопенициллины, цефалоспорины и ряд других. У цефалоспоринов есть несколько поколений препаратов, первое и второе действительно почти не используются ни в медицине, ни в ветеринарии, а вот третье и четвертое применяются активно. Препаратов тетрациклинового ряда тоже много, они эффективны против широкого спектра бактерий. В целом, распространенность препаратов определенных групп связана просто с большим количеством наименований, в эти группы входящие.— Новые тесты для выявления антибиотиков вводятся каждый год. Как это влияет на статистику выявляемости? Виден ли после появления нового теста какой-то заметный прирост?— Введение новых тестов – мера скорее превентивная, для того, чтобы мы в случае возникновения необходимости могли определить такой препарат. Кроме того, это важно для развития научно-методической базы лабораторий Центров гигиены и эпидемиологии, научных учреждений, для обучения сотрудников. То есть, это не значит, что появление нового теста обязательно сразу приведет к большей выявляемости антибиотиков.— А есть ли антибиотики, которые тестами Роспотребнадзора не улавливаются?— Нет. Поскольку в сельском хозяйстве, животноводстве, птицеводстве, как мы уже говорили, применяется достаточно узкий набор препаратов.Их спектр может иногда расширяться, но, если у нас будет задание, мы можем определить любой антибиотик.— Где в России чаще наблюдается превышение норм содержания антибиотиков?— Это Северо-Кавказский, Сибирский, Дальневосточный Федеральные округа. Превышение может быть связано как с тем, что там действительно антибиотики используют более активно, так и с улучшением тестирования, пока что точную причину назвать нельзя.— Что происходит с продукцией, когда Роспотребнадзор обнаруживает в нем превышение нормы антибиотиков?— Принятием каких-то мер и выдачей рекомендаций по результатам исследований занимаются территориальные Управления Роспотребнадзора.