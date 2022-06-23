Добавки с кальцием увеличивают риск сердечного приступа

Осторожнее с кальцием! Накапливается все больше данных о то, что с приемом этого популярного минерала в виде добавки связан повышенный риск сердечного приступа.Многие люди принимают пищевые добавки, чтобы дать своему организму витамины и минералы, важные для хорошего здоровья. Однако все больше данных свидетельствует о том, что прием добавок кальция, являющихся одними из самых популярных и востребованных, на самом деле может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Еще в 2007 году журнал BMJ опубликовал статью, в которой говорилось, что учеными была выявлена тревожная тенденция среди людей, принимавших добавки с кальцием. Специалисты тогда проанализировали ряд исследований, участники которых частично принимали такие добавки. Средний возраст участников составлял более 40 лет, продолжительность их приема кальция в среднем превышала один год.В результате специалисты пришли к выводу, что частота инфаркта миокарда является повышенной среди людей, употребляющих добавки с кальцием (в сравнении с теми, кто не принимает). В частности, исследователи заявили в статье, что«добавки кальция (без совместного приема витамина D) связаны с повышенным риском инфаркта миокарда».Терапевт Ирина Андреева сказала в комментарии «МедикФорум», что это далеко не единичное исследование, обнаружившее связь между добавками кальция и увеличенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний. Например, существуют данные, которые говорят, что такие добавки способствуют прогрессированию аортального стеноза (стеноз аортального клапана). В случае этого нарушения клапан сердца сужается, что снижает или блокирует поступление крови от сердца к аорте и к остальным частям тела.Медик напомнила, что кальций в первую очередь должен восполняться за счет пищи.Минерал можно найти в следующих продуктах.Молоко, сыр и другие молочные продукты.Зеленые листовые овощи: кудрявая капуста, бамия.Рыба, которую можно есть с костями, например, сардины.Орехи и сухофрукты.Фасоль, бобовые в целом.