Добавки с кальцием увеличивают риск сердечного приступа
Многие люди принимают пищевые добавки, чтобы дать своему организму витамины и минералы, важные для хорошего здоровья. Однако все больше данных свидетельствует о том, что прием добавок кальция, являющихся одними из самых популярных и востребованных, на самом деле может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Еще в 2007 году журнал BMJ опубликовал статью, в которой говорилось, что учеными была выявлена тревожная тенденция среди людей, принимавших добавки с кальцием. Специалисты тогда проанализировали ряд исследований, участники которых частично принимали такие добавки. Средний возраст участников составлял более 40 лет, продолжительность их приема кальция в среднем превышала один год.
В результате специалисты пришли к выводу, что частота инфаркта миокарда является повышенной среди людей, употребляющих добавки с кальцием (в сравнении с теми, кто не принимает). В частности, исследователи заявили в статье, что
«добавки кальция (без совместного приема витамина D) связаны с повышенным риском инфаркта миокарда».
Терапевт Ирина Андреева сказала в комментарии «МедикФорум», что это далеко не единичное исследование, обнаружившее связь между добавками кальция и увеличенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний. Например, существуют данные, которые говорят, что такие добавки способствуют прогрессированию аортального стеноза (стеноз аортального клапана). В случае этого нарушения клапан сердца сужается, что снижает или блокирует поступление крови от сердца к аорте и к остальным частям тела.
Медик напомнила, что кальций в первую очередь должен восполняться за счет пищи.
Минерал можно найти в следующих продуктах.
Молоко, сыр и другие молочные продукты.
Зеленые листовые овощи: кудрявая капуста, бамия.
Рыба, которую можно есть с костями, например, сардины.
Орехи и сухофрукты.
Фасоль, бобовые в целом.
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