Нужно ли принимать витамины летом?

Доктор Светлана Ищенко объяснила, почему не нужно прекращать прием витаминов в летний период, и чем рыбий жир отличается от рыбного.Многие считают, что летом на витамины можно не тратиться, ведь вокруг так много свежих фруктов и овощей! А вы уверены, что потребляете их в достаточном количестве, чтобы закрыть все потребности организма в минералах и витаминах?«Помните пословицу о том, что готовить сани надо летом? Так вот, принимая витамины летом, мы как раз и готовим себя к осенне-зимнему периоду, поскольку действие витаминов имеет накопительный эффект», — говорит врач.Кроме того, старайтесь как можно больше времени находиться на свежем воздухе. Ешьте больше сезонных фруктов, овощей, ягод.Витамины, несмотря на это, не отменяем. Особенно те, по которым у вас были выявлены дефицитные состояния. Выбирая витамины, отдаем предпочтение натуральным, а не синтетическим.Помимо витаминных комплексов, эксперт рекомендует на постоянной основе принимать омега-3, источником которой является рыбный жир. Обратите внимание: рыбный, а не рыбий.В чем отличие? В способе получения. Рыбный жир получают путем холодного отжима рыбных тушек. Гораздо лучше усваивается жир рыб из северных морей и океанов. Рыбий жир «добывается» из печени рыб. Поэтому выбирая тот или иной препарат, внимательно читайте не только состав, но и обращайте внимание на технологию изготовления.