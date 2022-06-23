Нужно ли принимать витамины летом?
Многие считают, что летом на витамины можно не тратиться, ведь вокруг так много свежих фруктов и овощей! А вы уверены, что потребляете их в достаточном количестве, чтобы закрыть все потребности организма в минералах и витаминах?
«Помните пословицу о том, что готовить сани надо летом? Так вот, принимая витамины летом, мы как раз и готовим себя к осенне-зимнему периоду, поскольку действие витаминов имеет накопительный эффект», — говорит врач.
Кроме того, старайтесь как можно больше времени находиться на свежем воздухе. Ешьте больше сезонных фруктов, овощей, ягод.
Витамины, несмотря на это, не отменяем. Особенно те, по которым у вас были выявлены дефицитные состояния. Выбирая витамины, отдаем предпочтение натуральным, а не синтетическим.
Помимо витаминных комплексов, эксперт рекомендует на постоянной основе принимать омега-3, источником которой является рыбный жир. Обратите внимание: рыбный, а не рыбий.
В чем отличие? В способе получения. Рыбный жир получают путем холодного отжима рыбных тушек. Гораздо лучше усваивается жир рыб из северных морей и океанов. Рыбий жир «добывается» из печени рыб. Поэтому выбирая тот или иной препарат, внимательно читайте не только состав, но и обращайте внимание на технологию изготовления.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий