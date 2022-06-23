Прогулки на природе помогают избавиться от негативных мыслей

Прогулки на природе — больше, чем приятное времяпрепровождение: они помогут избавиться от навязчивых мыслей, очистить голову и являются хорошей профилактикой депрессии.О том, что простая пешая прогулка — хороший способ для восстановления психического равновесия, знают многие. В новом исследовании учёные из Стэндфордского университета смогли проследить связь между прогулкой на природе и изменениями в негативном мышлении людей.Прогулки на природе помогут избавиться от навязчивых мыслей, очистить голову и являются хорошей профилактикой депрессии.Для участия в исследовании пригласили 38 человек. Суть эксперимента оказалась простой: в течение 1,5 ч половина участников прогуливалась на природе, во дворе Стэндфордского университета, а вторая половина — гуляла по оживлённой улице в Пало-Альто.Для определения психического состояния добровольцев просили заполнить анкеты, как до, так и после прогулки. Кроме такого опроса, проводилось и сканирование мозга участников эксперимента.В результате оказалось, что те, кто прогуливался на природе, имели меньше негативных и навязчивых мыслей. У этой группы людей становилась менее активной та область мозга, которая связана с повышенным риском психических заболеваний. Люди, гулявшие на природе, чувствовали себя более спокойными и отдохнувшими. Одновременно с этим, у второй группы испытуемых, которые гуляли в городских условиях, подобный эффект от прогулок не наблюдался.Как показывает исследование, прогулки на природе благотворно влияют на физическое и психологическое состояние: человек отдаляется от плохих мыслей, снижаются его тревожность и стресс, уменьшается риск развития депрессии.Автор исследования Грегори Братман говорит: «Поразительно, насколько большое влияние имеет полуторачасовая прогулка».Как отмечают учёные, прогулки на природе особенно необходимы городским жителям: они более всего подвержены переживаниям, отрицательным мыслям и стрессовым факторам, которые связаны с жизнью в городе.