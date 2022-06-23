Стресс вызывает у женщин окситоциновую реакцию

Психологический стресс провоцирует окситоциновую реакцию в женском организме К такому выводу пришли ученые из Southern Methodist University в США.Социальное беспокойство или стресс вызывает у женщин активацию окситоцина, как установили исследователи. Они получили дополнительные доказательства того, что этот гормон играет важную роль в деле психологической реакции на социальные стрессовые ситуации. Напомним, что окситоцин - это гормон, который производится гипоталамусом и выделяется гипофизом. Он выполняет важную функцию сразу в нескольких социальных процессах, и неофициально его называют «гормоном обнимашек», поскольку окситоцин усиливает эмоциональные связи между людьми.Однако авторы нового исследования обнаружили, что этот гормон связан с реакциями на стресс. В исследовании приняли участие чуть больше 100 человек в возрасте от 18 до 25 лет, которые в режиме онлайн прошли через тесты на уровень социальной тревожности и депрессивных симптомов перед посещением лабораторного эксперимента. А на нём они подвергались социальному стрессу. Эксперимент требовал, чтобы участники произнесли пятиминутную речь перед одной женщиной и одним актёром мужчиной. За выступлением следовала арифметическое задача, где надо было просчитать в обратном порядке с 2023 до 17 года. В комнате находились видеокамеры, и участникам специально сообщали, что их выступление будет записано и оценено. Для измерения уровня окситоцина участники сдавали один базовый анализ крови примерно за минуту до получения инструкций по тесту, а после его выполнения - ещё четыре анализа в течении 30 минут. Оказалось, что концентрация окситоцина выросла после вызывающего стресс теста, и более социально тревожные участники этого эксперимента проявляли самый высокий показатель окситоцина. Причём эти результаты были специфичны именно для женщин.