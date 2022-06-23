Названы 5 токсичных веществ, которые могут скрываться в вещах в вашем доме

Вот эти опасные токсины, которые содержатся в том, что окружает нас дома, вполне могут отравить вам жизнь и вызвать тяжелые заболевания.Появляется все больше и больше доказательств того, что синтетические химические вещества, которые могут содержаться даже в самых безобидных предметах и вещах в каждом доме, могут способствовать развитию серьезных болезней и сделать из человека инвалида.Что именно представляет наибольшую опасность из того, что присутствует рядом с нами постоянно, даже если вы уверены, что «мой дом — моя крепость», объяснили эксперты.Бисфенол А (BPA)Это химическое вещество, которое используют в производстве поликарбонатных пластиков и эпоксидных смол.- Кошмарный сценарий — когда мы однажды узнаем, что с бисфенолом может быть связано немало серьезных заболеваний, включая бесплодие и рак — и что проявляются они только после кумулятивного воздействия. Правда, если (когда) сценарий воплотится в жизнь, будет уже поздно бить тревогу, — считает врач-эпидемиолог Карин Михелс. — То же самое можно сказать и о других токсичных веществах, но сейчас бисфенол А вызывает наибольшее количество тревожных вопросов.BPA — объект пристального внимания в последние 10 лет. Сотни исследований на животных указывают на потенциальную опасность этого химического вещества — в том числе, в отношении репродуктивных расстройств.СвинецЭтот тяжелый металл может содержаться в пищевых контейнерах, консервных банках, бензине, ювелирных изделиях, краске для интерьеров. Правда, последняя уже давно не производится, но в некоторых старых домах сохранилась. Особенно опасно, если вы в такой квартире затеете ремонт — частицы свинца из краски могут попасть в воздух и в ваш организм.Свинец есть в старой посуде и столовых приборах из керамики, фарфора, освинцованного хрусталя. Могут содержать свинец и старые водопроводные трубы. Большинство офисных, автомобильных и домашних ключей содержат большое количество свинца. Поэтому не вздумайте их брать в рот (если вам по какой-то причине этого захочется) или давать играть детям.Взрослые, подвергшиеся регулярному воздействию свинца, могут страдать от высокого давления, головных болей, головокружения, усталости и потери памяти. Даже небольшие уровни воздействия свинца могут нанести вред здоровью. К тому же, он имеет свойство накапливаться в организме. Детский организм еще более уязвим к вредному воздействию свинца, даже в небольших количествах.ФталатыЭто группа химических веществ, используемых в производстве косметики и бытовых чистящих средств, пластиковой посуды, бутилированной воды. Есть фталаты и в продуктах. Исследователи нашли превышение норм по фталатам в импортных специях и молочных продуктах.- Дело в том, что вы не можете знать, есть ли в еде фталаты — вы можете это только подозревать, — говорит Эрик Олсон, эксперт Совета по защите природных ресурсов.За последние несколько лет исследователи связали фталаты с астмой , синдромом дефицита внимания и гиперактивности, раком молочной железы, ожирением и диабетом II типа, низким IQ, проблемами развития нервной системы, поведенческими проблемами, расстройствами аутистического спектра, нарушением репродуктивного развития и проблемами мужской фертильности.Эксперты советуют избегать пластика там, где это возможно. Даже если продукт продавался в пластиковой таре, выньте его и поместите, например, в стеклянную. Так вы можете в некоторой степени уменьшить вредное воздействие фталатов и других вредных веществ на организм.ПестицидыИсследования показывают, что у людей, придерживающихся растительной или средиземноморской (неорганической) диеты, в три раза увеличивается риск воздействия на организм пестицидов.Многие из известных сейчас пестицидов опасны для здоровья, более половины классифицируются как особо опасные — по стандартам ООН. Эти химические вещества способны вызывать рак, проблемы с дыханием и спутанность сознания, головные боли и слабость, влиять на репродуктивную систему и фертильность. Четверть из всех вредных пестицидов могут влиять на гормональный фон.АнтипиреныОни содержатся в предметах домашнего обихода — от постельных принадлежностей и матрасов до электроники, в детских товарах и упаковке пищевых продуктов. Буквально антипирен с греческого переводится как «против огня». Специальный состав наносят на многие предметы — чаще деревянные и пластиковые, чтобы «затормозить» возможное горение.Но британское исследование показало, что антипирены увеличивают опасность выделения токсичных газов при пожаре, и могут стать причиной отравления и смерти.Ученые также обнаружили, что воздействие антипиренов может повлиять на нервную и репродуктивную системы организма, функции печени и щитовидной железы и эндокринную систему. Некоторые антипирены также связаны с раком.Как обезопасить себяСчитается, что вдыхание бытовой пыли является основным способом воздействия антипиренов на людей. Они также могут попадать в организм с пищей или всасываться через кожу.Как можно чаще проводите дома влажную уборку.Всегда мойте руки перед едой — и следите, чтобы это делали дети.По возможности избегайте покупать мебель и детские товары с наполнителем из пенополиуретана, особенно если этот предмет «поселится» в доме надолго.