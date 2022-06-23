Опоясывающий лишай не вызывает деменцию

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Крупное по масштабу исследование показало, что опоясывающий лишай не вызывает повышенного риска старческого слабоумия. Такой вывод сделали эксперты Лондонской школы гигиены и тропической медицины.Опоясывающий лишай, вызываемый вирусом герпеса, является очень распространённым заболеванием среди пожилых людей. Чаще всего его причиной является вирус ветряной оспы, вызывающий ветрянку. Некоторые предыдущие исследования связывали опоясывающий лишай с повышенным риском различных форм старческого слабоумия, но другие наблюдения такой связи не выявляли. И вот британские учёные провели крупное по масштабу популяционное исследование, которое показало, что опоясывающий лишай даже несколько снижает риск развития деменции. Следовательно, вакцинация против вируса ветряной оспы не приводит к сокращению опасности старческого слабоумия.Подсчитано, что около 25% населения нашей планеты столкнется с опоясывающим лишаем. Есть мнение о том, что вирусные инфекции повышают опасность старческого слабоумия. Нынешнее исследование затрагивало лиц от 40 лет и старше. Было установлено, что у небольшой подгруппы людей, у которых опоясывающий лишай поражает центральную нервную систему, вызывая, например, энцефалит, риск старческого слабоумия действительно увеличивался. Однако вызванный другими причинами кроме лишая энцефалит тоже повышает риск деменции. Так что нынешняя связь вовсе не является специфической именно для опоясывающего лишая. Имеющиеся вакцины против этого расстройства эффективно снижают его риск, но вот в качестве профилактического средства от деменции использовать их увы не получится.