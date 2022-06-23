Почему женщины толстеют: названа причина, на которую нельзя повлиять

Каждая женщина может столкнуться с явлением, которое будет регулярно приводить к набору веса — и никакое лекарство тут не поможет.Бывало ли у вас такое: вроде и за питанием следите, и спортом занимаетесь, и здоровье вроде в порядке, а раз в месяц все равно прибавляется в весе? Без паники: вполне может быть, что вы вовсе не обросли жирком — просто приближается дата месячных.О том, как ПМС заставляет нашу фигуру меняться, рассказывает гинеколог Дарья Дьяченко.По словам специалиста, существует так называемая отечная форма предменструального синдрома — и увы, она одна из самых распространенных. Причем у некоторых дам она может протекать в совокупности с другими видами. То есть вы можете одновременно и в весе прибавить, и, например, почувствовать резкий прилив раздражительности.Причем отечность может проявиться на самых разных частях тела, но особенно часто отекают живот, грудь, лицо и ноги.Почему так происходит? Как объясняет Дьяченко в своем телеграм-канале, виной всему гормональная перестройка.- Кроме привычных эстрогенов организм подвергается атаке прогестероном, что способствует задержке жидкости в тканях, — говорит врач.В итоге отекают живот, ягодицы, бедра, носогубный треугольник и слизистый слой матки.Хороша новость в том, что отеки спадают после завершения менструации, и ваша фигура вернется в прежнее состояние.Вместе с отеками в период ПМС могут появиться и другие проблемы: например, метеоризм и вздутие живота или запор.Кто чаще других сталкивается с этой формой ПМС? Вот несколько групп женщин:с лишним весом;ведущие малоактивный образ жизни;предпочитающие пищу с фитоэстрогенами;живущие в состоянии постоянно стресса;курильщицы и любительницы выпить;с патологией половой системы;принимающие оральные контрацептивы;находящиеся в периоде пременопаузы;с печеночной или почечной патологией;больные вегетососудистой дистонией.Можно ли вылечить эту форму ПМС? Увы, нет: врачи вообще это явление нормальным состоянием женского организма. Поэтому смиритесь и расслабьтесь: все равно это скоро пройдет.