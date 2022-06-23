Почему женщины толстеют: названа причина, на которую нельзя повлиять
Бывало ли у вас такое: вроде и за питанием следите, и спортом занимаетесь, и здоровье вроде в порядке, а раз в месяц все равно прибавляется в весе? Без паники: вполне может быть, что вы вовсе не обросли жирком — просто приближается дата месячных.
О том, как ПМС заставляет нашу фигуру меняться, рассказывает гинеколог Дарья Дьяченко.
По словам специалиста, существует так называемая отечная форма предменструального синдрома — и увы, она одна из самых распространенных. Причем у некоторых дам она может протекать в совокупности с другими видами. То есть вы можете одновременно и в весе прибавить, и, например, почувствовать резкий прилив раздражительности.
Причем отечность может проявиться на самых разных частях тела, но особенно часто отекают живот, грудь, лицо и ноги.
Почему так происходит? Как объясняет Дьяченко в своем телеграм-канале, виной всему гормональная перестройка.
- Кроме привычных эстрогенов организм подвергается атаке прогестероном, что способствует задержке жидкости в тканях, — говорит врач.
В итоге отекают живот, ягодицы, бедра, носогубный треугольник и слизистый слой матки.
Хороша новость в том, что отеки спадают после завершения менструации, и ваша фигура вернется в прежнее состояние.
Вместе с отеками в период ПМС могут появиться и другие проблемы: например, метеоризм и вздутие живота или запор.
Кто чаще других сталкивается с этой формой ПМС? Вот несколько групп женщин:
с лишним весом;
ведущие малоактивный образ жизни;
предпочитающие пищу с фитоэстрогенами;
живущие в состоянии постоянно стресса;
курильщицы и любительницы выпить;
с патологией половой системы;
принимающие оральные контрацептивы;
находящиеся в периоде пременопаузы;
с печеночной или почечной патологией;
больные вегетососудистой дистонией.
Можно ли вылечить эту форму ПМС? Увы, нет: врачи вообще это явление нормальным состоянием женского организма. Поэтому смиритесь и расслабьтесь: все равно это скоро пройдет.
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