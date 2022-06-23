Стресс ускоряет старение иммунной системы

Стресс увеличивает скорость старения иммунной системы, как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии. А это повышает риск опухолей и болезней сердца.Американские учёные установили, что социальный стресс, возникающий после каких-то травматических событий, беспокойств по поводу работы и обычной жизни или из-за дискриминации, может ускорить процесс старения иммунной системы. А это, в свою очередь, увеличивает риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний и недугов из-за разного рода инфекций, включая COVID-19. Подобное, к слову говоря, может объяснить, почему кто-то переносил коронавирус без особых проблем, а его ровесники сталкивались с ним в тяжёлой форме или даже умирали.Средняя продолжительность жизни населения нашей планеты растёт, и это особенно увеличивает нагрузку на здравоохранение. Возрастные изменения иммунной системы играют критически важную роль в ухудшении здоровья. Полученные выводы проясняют механизм, который вовлечен в ускоренное иммунное старение, они также позволяют выявить точки возможных вмешательств, способных изменить это положение.По словам исследователей, иммунная система естественным образом ослабевает по мере старения. Когда человек становится старше, он чаще подвергается болезням, поскольку слишком много белых кровяных клеток в его организме уже изношены, и свежий их запас недостаточен. Эти Т-клетки крайне важны для отражения атак разного рода патогенов. Ослабление иммунной системы также связано с раком и болезнями сердца, оно увеличивает опасность пневмонии, снижает эффективность полученных вакцин и нарушает функционал многих органов.