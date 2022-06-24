Кардиолог Литвякова назвала 5 классических и 8 нетипичных признаков инфаркта

Какие симптомы могут косвенно свидетельствовать, что у вас проблемы с сердцем, и не лишним будет обратиться за консультацией к специалисту.История со смертью 48-летнего Юрия Шатунова от обширного инфаркта — подтверждение тому, что сердце может отказать в любом возрасте. И очень важно вовремя понять, что это инфаркт, чтобы правильно действовать, а не терять драгоценное время. Вызывать скорую, а не самостоятельно обращаться к врачам, всегда высок риск того, что необходимую помощь в условиях поликлиники или амбулаторного пункта вам оказать не смогут, просто не будет необходимых специалистов и оборудования.При инфаркте огромную роль играет время. На спасение жизни его не так много. По мнению врачей, помощь необходимо оказать не позднее 30-45 минут от начала приступа. Но надо учитывать, что в случае с инфарктом, не всегда показатель «острая боль». У острого коронарного синдрома бывают нетипичные или, даже, стертые формы. О необычных и нетипичных проявлениях инфаркта «Доктор Питер» поговорил с кардиологом Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационнй центр» при Минздраве России (НМИЦ ЛРЦ), сомнологом, кандидатом медицинских наук Ириной Литвяковой.Кардиолог НМИЦ ЛРЦ при Минздраве, сомнолог, кандидат медицинских наук- У инфаркта есть типичные проявления: боль за грудиной. Существуют ли нетипичные симптомы?- Действительно, к типичные проявлениям острого инфаркта миокарда можно отнести жгучие или давящие боли в сердце с иррадиацией (отдачей) в левую лопатку, плечо и предплечье. Этим болям, как правило, предшествуют быстрая ходьба, физическая или психоэмоциональная перегрузки. Важным отличием острого инфаркта миокарда является сопутствующие нарастающей по интенсивности боли слабость, одышка, холодный липкий пот, невозможность найти положение тела для уменьшения боли, отсутствие эффекта от применения обезболивающих препаратов.К нетипичным признакам острого инфаркта миокарда можно отнести «астматическую форму», которая сопровождается сухим кашлем, удушьем, ощущением сдавленности грудной клетки.- Наши читатели рассказывали, что у них инфаркт начинался с длительной икоты. Возможно ли это?- Икота — это непроизвольное сокращение диафрагмы и межреберных мышц. Такое проявление маловероятно, возможно, это было совпадение.- Где еще может «болеть» инфаркт?- Довольно часто встречаются пациенты с болями в животе, которым при обследовании устанавливают диагноз «острый инфаркт миокарда». Может появиться изжога, вздутие живота, напряжение мышц брюшной стенки.Боли в области грудного отдела позвоночника также могут быть признаком острого инфаркта миокарда. К нетипичным проявлениям можно отнести боли в области нижней челюсти.К особой группе риска относятся пациенты с сахарным диабетом, так как у них возможно бессимптомное течение инфаркта.- Есть ли симптомы, которые точно не имеют никакого отношения к инфаркту?- Боли в области сердца могут возникать не только при инфаркте, но и при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, заболеваниях пищевода, при остеохондрозе позвоночника. Как правило, эти боли пациенты описывают, как «кинжальные», сопровождающиеся не возможностью глубоко вздохнуть. Если боли в области сердца изменяются по интенсивности или локализации при движении в грудном отделе позвоночника (наклоны, повороты туловища) или при совершении глубоких дыхательных движений, то это наиболее вероятно — мышечно-тонический синдром, который сопровождает обострение распространенного остеохондроза.