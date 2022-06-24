По мнению многих медиков, людям с проблемами сердца в целом нужно употреблять сыр с осторожностью – в большинстве случаев это продукт с высокими дозами соли и жира.Рекомендациями по поводу употребления сыра сердечниками поделилась зарубежный врач-диетолог Лорен Манакер. Также в интервью медика был назван самый вредный для сердечников сыр – сливочный.«Людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, нужно с осторожностью есть любой сыр, прежде всего, тщательно контролируя его количество. Но от сливочного сыра сердечникам лучше отказаться совсем», - убеждена Манакер.Назвав данный продукт «худшим сыром для сердца», эксперт объяснила свою позицию в этом вопросе. По словам эксперта, сливочный сыр как никакой другой изобилует потенциально вредными для организма жирами.«Одна чайная ложка такого сыра содержит 29 миллиграммов холестерина».Диетолог предупредила, что при употреблении продуктов промышленной переработки, содержащих много жира и холестерина, может происходить «накопительный эффект». Со временем в соответствии с ним в артериях и сосудах будут увеличиваться отложения, состоящие из холестерина и других жировых компонентов – соответственно, более интенсивным будет процесс образования атеросклеротических бляшек. Это увеличивает вероятность закупорки ими артерий и возникновения опасных состояний, включая инфаркт.