Восемь причин, почему горят уши — три из них очень опасны

Говорят, что если у вас горят уши — вас кто-то вспоминает недобрым словом. Конечно, это не более, чем шутка, но сам симптом может указывать на определенные проблемы в организме, которые стоит своевременно выявить.Наружное ухо — это хрящевая ткань, покрытая кожей, и густо оплетенная сетью кровеносных сосудов (капилляров). В результате различных внешних воздействий или изменений внутри организма скорость кровотока меняется, сосуды сужаются или расширяются, из-за чего меняется окраска кожи и субъективные ощущения. Поэтому и возникает чувство, что у человека «горят» уши.Чаще всего капилляры реагируют на физические и психические стимулы со стороны организма. На фоне стрессов, если возникают бактериальные или вирусные инфекции, после тяжелого физического труда сердце активнее перекачивает кровь по сосудам, усиливается ее циркуляция в артериях и капиллярах, что ведет к красноте кожи на лице и шее (включая ушные раковины). Приток теплой крови создает еще и ощущение горящих ушей. Опасно ли это и о каких проблемах со здоровьем сигнализирует данный симптом, «Доктор Питер» уточнил у Лидии Голубенко, врача-терапевта, эндоскописта, заведующей методическим кабинетом.Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетомКогда краснота ушей не опаснаЕсть целый ряд состояний, при которых краснота ушей — закономерная реакция на изменения окружающей обстановки.Уши, наряду с другими участками кожи, хорошо отдают тепло и краснеют, когда человеку жарко. Особенно часто они горят и краснеют при перегревании, на фоне повышенной температуры окружающего воздуха.Если мозг активно работает над решением трудной задачи, нужна максимальная концентрация, к нему приливает кровь. Это приводит к ощущению горящих ушей.На фоне стресса, например, во время экзамена или на совещании, уши горят из-за выброса адреналина. Иногда краснеют первыми именно уши, если человек в гневе, волнуется, боится и пытается скрыть свои эмоции.Краснота ушей провоцируется алкоголем, особенно при употреблении достаточного объема горячительных напитков.Гормональные перепады, например, перед менструациями, тоже могут провоцировать красноту ушей и ощущение, что они «горят».Когда горящие уши требуют вниманияЕсть ситуации, когда частое возникновение красноты ушей с ощущением, что они буквально пылают, требует внимания врача.Если есть проблемы с сосудами и резко подскакивает артериальное давление, возможна краснота лица, ушей и шеи. Стойкая краснота ушей при гипертонии — это повод для проверки не только самого сердца, но и печени, надпочечников и самих почек. Нередко это может быть признаком неполадок в них.Краснота ушей может быть признаком синдрома вегетативной дисфункции — состояния, при котором периферическая нервная система не может полноценно регулировать сосудистый тонус. Помимо приступов прилива крови к ушам с ощущением, что они горят, возникают одышка, нехватка воздуха, головокружения, приступы сердцебиения, головная боль. Эти изменения носят функциональный характер, серьезных поражений в сердце или сосудах — нет.Атеросклеротическое поражение сосудов, из-за чего страдает кровообращение в тканях — еще одна возможная причина. Жжение в ушах, их покраснение возможны и при осложнениях — инфаркте, формировании сердечной недостаточности. Но горящие уши это не ведущий симптом — гораздо серьезнее боли в груди, которые отдают в плечо, руку, челюсть, расстройства речи, холодный пот, расстройство сознания, одышка, снижение давления, шок.Синдром красных ушей как отдельное состояниеПодобное состояние описано впервые в конце прошлого века — в 1994 году. Научный термин для подобного состояния — эритрооталгия или red ear syndrome, RES. Краснота уха сопровождается еще и сильным мучительным жжением, развитием кластерной головной боли, которая отдает вниз от уха к челюсти и в область затылка и лба. Ухо визуально на фоне приступа становится ярко-красным, припухшим и очень горячим.В детском возрасте и у молодых людей данный синдром тесно связан с мигренями. Если же это состояние впервые привилось в зрелом возрасте, скорее всего, провоцирует его поражение шейного отдела позвоночника или поражения тройничного нерва — это тригеминальная вегетативная цефалгия (головная боль с проблемами уха).Воспалительный процесс — наружный отитЕсли кожа на ушной раковине повреждена или воспалена — формируется краснота и отечность, болезненность, уши горят. Это признаки наружного отита. Его природа может быть вирусной, грибковой или бактериальной, параллельно с ушной раковиной воспаляется и слуховой проход. Может страдать слух, из пораженного слухового прохода выделяется сукровичное или гнойное отделяемое, страдает общее состояние, может подниматься температура.Иногда виновно купание в бассейне, травмы уха, укусы насекомых, ковыряние в ушах с травмированием тканей, образование фурункулов в порах. Кстати, сейчас летом актуально и обгорание ушей, наряду с другими частями тела. Если раковины не прикрыты головным убором, они могут получить солнечные ожоги.