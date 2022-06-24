6 причин, почему частый секс полезен для здоровья

И почему им стоит заниматься даже не смотря на усталость и плохое настроение.Университет Орегона опубликовал исследование, в котором говорится, что секс улучшает качество работы мужчин и женщин. В исследовании участвовали 159 людей, состоящих в браке, которые без лишней скромности рассказали, что если накануне у них был секс, то последующий день хорошее настроение им обеспечено. Это состояние длится как минимум 24 часа и ведет к повышенному энтузиазму и удовлетворению в рабочей среде. Данное исследование, однако, не указывает точную причину данного явления, а лишь устанавливает взаимосвязь между хорошим расположением духа и сексом.«Здоровая и регулярная сексуальная жизнь должна считаться вопросом устойчивого развития человечества и возможным преимуществом в плане карьерного роста», – написал автор исследования Кит Левитт в пресс-релизе.И хотя никого, конечно, не удивляет факт, что секс – это хорошо, но идея того, что его целенаправленное регулирование – это, оказывается, не кончина романтики, а вполне себе полноценный уход за здоровьем – что-то новенькое. Утверждение не без логики: всем известно, что во время секса вырабатываются гормоны, которые делают жизнь намного более приятной: дофамин и окситоцин. И передозировки не бывает, так почему бы не закинуться дополнительной дозой или двумя?Помимо гормональных доказательств, есть еще шесть причин, почему сексуальную жизнь стоит рассматривать как вопрос здоровья организма.СердцеСитуация в этом пункте выглядит немного двояко. У мужчин в возрасте от 57 лет от регулярного секса повышается риск получить сердечный приступ, однако, сердечно-сосудистая система молодых мужчин от секса только процветает. Согласно исследованию, проведенному в 2010 году Американским журналом кардиологии, молодые мужчины, которые занимаются сексом как минимум 2 раза в неделю, меньше страдают от всевозможных сердечных заболеваний, чем те, у кого секс бывает только раз в месяц или реже.ПростатаКрупное научное исследование, в котором участвовало более 32 000 мужчин от 18 лет и старше, показало, что частая эякуляция напрямую связана с меньшей вероятностью заболеть раком простаты. К примеру, у мужчин за 40, которые эякулировали хотя бы 21 раз в месяц, рак простаты развивался с меньшей вероятностью (22%), чем у тех, кто эякулировал 4-7 раз в месяц. (Для эякуляции, конечно, не всегда нужен секс.)ИммунитетЕженедельный секс ведет к повышению уровня иммуноглобулина А в слюне. Именно он помогает телу бороться с простудой и вирусными заболеваниями. Вроде кажется, что более вероятно то, что секс приведет к распространению вирусов и бактерий (ну, вы сами понимаете), но, как видите, он также дарит нам и антидот.МозгВ исследовании, проведенном при участии девушек в возрасте 18-29 лет, обнаружилось, что те, кто часто занимался проникающим сексом, были успешнее в запоминании слов. Ученые предполагают, что причина заключается в том, что секс стимулирует рост новых мозговых клеток в гиппокампе, который отвечает за память.ТщеславиеВ течение 10 лет проводился эксперимент, в рамках которого оценивался возраст 3500 мужчин на основе их внешнего вида. Одна группа мужчин регулярно получала цифры, которые были на 7-12 лет меньше их настоящего возраста. По окончанию эксперимента выяснилось, что у этих моложавых участников было больше регулярного секса, чем у всех остальных мужчин, задействованных в эксперименте.ПерспективаПостоянный секс ведет к понижению уровня стресса в организме и повышению уровня окситоцина. Эти находки возвращают нас к факту, что у людей вырастает желание работать и растет удовлетворение от проделанной работы, как только уровень стресса падает. Это также ведет к увеличению продолжительности жизни, так что у людей появляется больше времени работать и больше времени заниматься сексом, такой вот полный круг.