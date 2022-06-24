Что делать, если у вас аллергия на укусы комаров и мошек

Кому-то средства после укусов будет недостаточно.Комары и мошки относятся к одному отряду двукрылых, поэтому у них много общего. Кусают только самки. Когда они наполняются кровью, то впрыскивают в рану слюну. В ней содержатся белки, которые мешают крови сворачиваться. Они чужеродны для человеческого организма, поэтому вызывают реакцию иммунной системы.Проявления будут зависеть от активности иммунитета. Люди, которых никогда не кусали, например младенцы, могут вообще никак не реагировать, потому что их организм ещё не встречался с такими белками и не знает, что делать в этой ситуации. Но у большинства укусы немного припухают, краснеют и чешутся. А у кого?то возникают тяжёлые аллергические реакции.У кого чаще развивается аллергия на укусы комаров и мошекРиск выше:у детей;взрослых, которые впервые посетили район с новым для себя видом насекомых;людей с заболеваниями иммунной системы, связанными;пациентов с мастоцитозом — редким заболеванием, при котором в разных органах и тканях накапливаются тучные клетки, содержащие медиаторы аллергии.Может ли аллергия на укусы комаров и мошек угрожать жизниДа. Иногда развивается анафилаксия — опасное состояние, угрожающее жизни. К счастью, это исключительные случаи.И всё же укусы насекомых могут привести к смерти: они переносят возбудителей опасных заболеваний, таких как малярия и жёлтая лихорадка. Но к аллергии это не имеет отношения.Можно ли заранее узнать, есть ли аллергия на комаров и мошекНет. До сих пор известна структура лишь части белков слюны этих насекомых, а диагностические панели использовались только в исследованиях.Поэтому узнать об аллергии можно только тогда, когда возникла странная реакция на укус: массивный отёк и нестерпимый зуд в поражённом месте.Как понять, что у вас аллергия на укусы мошек и комаровО развитии аллергической реакции говорят:отёк и жар в месте укуса;красные волдыри — крапивница;иногда увеличение лимфатических узлов.В худшем случае развивается анафилаксия, которая может привести к летальному исходу.Ещё один вариант аллергии на укусы — синдром Скитера. Это редкая воспалительная реакция включает:сильный отёк места укуса;жар в этой области;повышение температуры до 38 градусов в течение нескольких дней;сильный зуд;боль;иногда рвоту.Такие симптомы можно принять за инфекцию, которая развилась из?за попадания бактерий в расчёсанные укусы.Когда нужно срочно обратиться к врачуВызовите скорую как можно быстрее при признаках анафилактического шока:затруднённом дыхании;слабости вплоть до потери сознания;дезориентации;бледности и липком поте.Обратитесь к врачу, если:на месте укуса возникло красное пятно или волдырь диаметром более 10 сантиметров;ранки воспалились: появился гной, повысилась температура, ухудшилось самочувствие;покусали лицо рядом с глазами и ртом, опухло веко или губы;к вечеру и на следующий день симптомы только усиливаются;у вас непроходящий выматывающий зуд и общее ухудшение самочувствия.Что будут делать врачиВам могут назначить стероиды в таблетках, уколах или капельницах и научат, что делать при сильной реакции в другой раз. Например, посоветуют носить ручку?инжектор.При развитии анафилаксии доктор окажет противошоковую помощь: введёт адреналин или эпинефрин, глюкокортикостероиды и антигистаминные.Как самостоятельно справиться с аллергией на укусы комаров и мошекКроме ситуаций, перечисленных выше, укусы практически не представляют опасности. Они проходят в домашних условиях даже без лечения. Чтобы облегчить состояние:промойте укусы водой с мылом;приподнимите пострадавшую часть тела и приложите к ней лёд, чтобы уменьшить отёк;точечно нанесите болтушку с каламином или цинком;при необходимости воспользуйтесь кремом на основе стероидов (мометазона или других) или выпейте антигистаминные, например на основе хлоропирамина или цетиризина.Как предотвратить аллергию на комаров и мошекИзбежать укусов практически нереально, но можно попытаться снизить их вероятность.Старайтесь поменьше бывать на природе по вечерам и ночам.Избегайте затенённых и влажных мест, водоёмов со стоячей водой.Не надевайте яркую одежду и не используйте духи, если собираетесь на природу, — это привлекает насекомых.Применяйте репелленты с ДЭТА (диэтилтолуамидом). Они обеспечат защиту на несколько часов. Но могут тоже вызывать реакцию, поэтому перед первым использованием попробуйте нанести средство на небольшой участок кожи и понаблюдайте.