Головная боль и морщины: почему пломбы надо менять каждые три года

Стоматолог Юлиана Романова объяснила, как влияют на внешность и здоровье старые пломбы, и какие из них необходимо заменить в первую очередь.Вовремя вылечили зуб, который пострадал от кариеса, установили пломбу и можно не беспокоиться — так мы обычно думаем. Но оказывается, у всех пломб есть свой «срок жизни», и ограничивается он максимум тремя годами. Если «носить» пломбу дольше, это может привести к серьезным последствиям, и глубокие морщины будут самым легким из нарушений.Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтолог- Дело в особенностях самого пломбировочного материала, — объяснила стоматолог Юлиана Романова. — Они сделаны из композитов, и даже самые хорошие — микрогибриды — дают со временем усадку. Если материал качественный, то он дает усадку спустя три года, более простые варианты служат около одного года.Под ударом высота зубовВообще, раньше практически все дефекты старались закрывать пломбами. В 2000-х годах очень популярна была высокохудожественная реставрация, устанавливали огромное количество пломб, которые занимали более 50 процентов поверхности зуба. Сейчас эта мода возвращается — возможно, связано это с тем, что стоимость хорошей коронки выше, чем пломбирования. Особенно, если речь идет о коронках и накладках из прессованной керамики или диоксида циркония, которые отвечают всем особенностям и движениям зуба.Что же происходит с пломбами со временем?- Они стираются, особенно быстро в районе моляров («шестерок» и «семерок» — прим. ред.), при этом они самые важные, — предупреждает стоматолог Юлиана Романова. — Достаточно 2-4 пломб, и происходит снижение высоты зубов, эффективность жевания, чтобы они дотягивались друг до друга, приходится сильнее сжимать зубы. Из-за этого нарушается работа суставов, усиливается стираемость других зубов, которые находятся рядом. И на фоне всех этих неприятностей, происходит стойкое изменение суставной головки в суставной щели.Из-за этого появляются щелчки, хруст, шум в ушах, головные боли, миофасциальный болевой синдром — жгучая боль в районе лица, будто вас продуло или защемило нерв. Такие симптомы встречаются довольно часто.- Снижение высоты прикуса сказывается и на внешнем виде, из-за патологической истираемости нарушается дикция, меняется форма лица, снижается высота нижнего отдела, — описала последствия старых пломб стоматолог Романова.Со временем углубляются носогубные складки, нижняя челюсть выдается вперед, как у очень пожилых людей. Повисает зона жевательной мышцы — образуются брыли. Происходит гипертрофия височных мышц, челюсть начинает казаться очень маленькой, из-за этого лицо выглядит более старым.Раскалывают и приводят к воспалениюОпасность «больших» пломб в том, что это потенциальная угроза для целостности зуба.- Пломба размером более 50 процентов зуба может приводить к сколам стенок зуба, — объяснила Юлиана Романова. — Сама пломба скалывается редко, но действует, как клин, который вбивают в зуб.Может произойти самое неприятное — вы надкусите что-то крепкое, и у вас треснет зуб.- Если он «живой», потребуется удалять нерв и накрывать зуб коронкой, — предупредила о последствиях стоматолог.Еще один минус больших пломб в том, что чаще всего они соприкасаются с десной и могут стать причиной парадонтита.- Когда пломба дает усадку, между десной и зубом может появиться нависающий край, куда будет забиваться еда, она будет провоцировать локальные воспалительные процессы, — объяснила врач Романова. — Это приводит к кариесу корня, который невозможно закрыть пломбировочным материалом.В таком случае выбор методов лечения очень небольшой. Можно провести коррекцию костного контура со снижением высоты десны. Но на такие виды работ чаще всего не распространяется гарантия, так как пломба может простоять год-два, а может — ноль по времени.- Из-за больших пломб могут страдать и соседние зубы: еда будет забиваться между ними, это приведет или к повышению чувствительности, или к кариозному поражению, — предупредила Юлиана Романова.Как понять, что пломбу пора менятьПростояла более трех лет;По краям, в месте соприкосновения с зубом, появилась «траурная» темная каемка;Если есть большие пломбы, их надо наблюдать раз в год, при первых признаках снижения уровня — менять;Во время чистки зубов с помощью нити, когда она начинает рваться, «пушиться» — это сигнал, что необходим визит к врачу;Установлено много пломб — более четырех, так как чем пломб больше, тем с большей скоростью они истираются.- Если мы видим дефект — необходимо менять пломбу сразу, — подытоживает стоматолог Романова. — Остальные достаточно раз в год наблюдать. Но в любом случае ситуация достаточно обманчива — мы можем не увидеть кариозных поражений под пломбой. Сделать это можно только с помощью рентгена.Врач считает, что во многих случаях не стоит менять одну пломбу на другую. По возможности, лучше отдать предпочтение керамической реставрации.- Есть более бюджетный вариант — зуботехнические композитные накладки, но эта все же пломба, которая простоит чуть дольше, чем обычная, — объясняет Романова. — А так, если зуб «живой», то выбирать композитную керамику, если не живой — диоксидные коронки.