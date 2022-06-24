Ученые медицинского колледжа Раша: бокс может помочь людям с болезнью Паркинсона

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Как выяснили специалисты в рамках эксперимента, бокс помогают людям с тяжелым диагнозом избавиться от ряда неприятных симптомов.Бокс не кажется таким уж полезным видом спорта: наоборот, он относится к числу травмоопасных занятий. Однако не так давно ученые выяснили: оказывается, перчатки и груша могут пойти на пользу тем, кто страдает от крайне тяжелого и неизлечимого недуга. Речь идет о болезни Паркинсона.Ранние симптомы болезни Паркинсона:проблемы с обонянием;плохое настроение;нарушения сна. Чаще всего происходят в так называемую REM-фазу сна (ее еще называют фазой быстрых движений глаз). В это же время у человека с Паркинсоном может проявляться гиперкинезия — чрезмерная мышечная активность, когда своими спонтанными движениями рук или ног он может даже травмировать того, кто рядом;эректильная дисфункция у мужчин;запоры.К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Раша. Текст статьи опубликован в ResearchGate.В рамках эксперимента специалисты наблюдали за 14 испытуемыми. Для добровольцев создали трехмесячную спортивную программу с боксом, адаптированную специально для людей со второй стадией болезни Паркинсона. Ученые проверили все симптомы недуга до и после тренировок.Выяснилось, что бокс отлично помогает людям с этим диагнозом избавиться от депрессии и беспокойства, наладить сон и снизить неприятные ощущения. А еще этот вид спорта, как показал эксперимент, облегчает проблемы, связанные с моторной функцией организма.Почему педиатры противВпрочем, детские врачи бокс все же недолюбливают. Так, несколько лет назад американская ассоциация педиатров призвала запретить занятия этим видом спорта для детей и подростков.Свою позицию врачи подкрепили статистикой. Результаты исследования, проведенного в Канаде с 1997 по 2007 год, гласят: почти 5 процентов травм у боксеров требуют лечения в стационаре.Чаще других травм боксеры получают сотрясение мозга. По разным данным, сотрясение получали от 6,5 до 51,6 процента начинающих спортсменов. Главная проблема в том, что дети и подростки гораздо тяжелее переносят последствия таких травм, поэтому бокс для них может быть особенно опасен.