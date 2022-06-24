Как избежать проблем со здоровьем на даче

Работа на загородном участке может привести к серьезным осложнениям самочувствия.Дача у большинства ассоциируется с отдыхом, возможностью вырваться из городских будней и побыть на природе. Но именно там подстерегает множество опасностей для здоровья. Специалисты рекомендуют позаботиться о себе, чтобы не столкнуться с типичными дачными болезнями.Чаще всего за городом самочувствие ухудшается из-за слишком тяжелой работы и неумеренности в еде. Не подорвать здоровье, отправляясь на дачу, можно, если соблюдать несложные правила.Перенесите часть работ на вечерЗа выходные в саду так хочется все успеть, дачникам не страшна жара и палящее солнце, но так недалеко до теплового удара, мигрени и судорог. Если вы остаетесь за городом на ночь, перенесите часть дел на вечер, когда солнце зайдет. В прохладе можно полит растения, собрать урожай, прополоть грядки.Чередуйте работу и отдыхЕще одна опасность желания успеть все и сразу, но нетренированные мышцы могут ответить сильной болью и лишить возможности работать на следующий день. Чтобы этого избежать, чередуйте труд и отдых: каждый час делайте перерыв на 15—20 минут и не старайтесь не уделять огороду больше трех-четырех часов в день.Работайте в правильной позеПропалывать или рыхлить грядки, согнувшись пополам, очень опасно даже для здорового человека, а гипертоника может привести к плачевным последствиям: от кровоизлияний в глаза до инсульта. Чтобы сохранить суставы и избежать перепада давления, наденьте наколенники и занимайтесь грядками, опираясь на них и прогибаясь в спине. Эта поза убережет от головной боли. Главное, не стойте коленями на холодной земле — так недалеко до воспаления суставов.Прислушивайтесь к себеОрганизм подскажет, когда пора замедлиться, не игнорируйте эти сигналы. Стало душно? Уйдите в тень и отдохните. Понимаете, что инструменты или ящики слишком тяжелы? Не носите их в одиночку, попросите помощи у родных или соседей. Если вы почувствовали боль в спине, ногах или суставах, отложите дела и полежите. Ваше здоровье куда дороже обильного урожая огурчиков.Пользуйтесь гаджетамиПроблемы с сердцем — одни из самых часто встречающихся на даче. Независимо от того, страдали ли вы ранее от повышенного давления, возьмите за город тонометр или умные часы, которые показывают пульс. Так вы сможете прислушиваться к сигналам организма и поймете, когда стоит закончить работу или принять лекарства.Заведите аптечкуПусть в загородном доме хранятся необходимые лекарства: средства от головной боли, отравления, эластичный бинт, перекись водорода. Дополните набор препаратами от диареи и тошноты. Иногда вовремя принятая таблетка может избавить от серьезных проблем со здоровьем, особенно это касается пожилых людей и маленьких детей: первым могут понадобиться разогревающие гели и средства от высокого давления, а малышам — сорбенты, устраняющие симптомы отравления.