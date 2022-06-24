ГРТ поможет женщинам избавиться от храпа

Гормонозаместительная терапия может помочь представительницам прекрасного пола прекратить храпеть во сне. Трудности при дыхании во время ночного отдыха могут объясняться низкими показателями эстрогена или прогестерона.Исследователи из норвежского Университета Бергена установили, что проходящие через гормонозаместительную терапию после начала менопаузы женщины могут получить неожиданный плюс от этого лечения - избавление от храпа. Приблизительно 5% женщин в постменопаузе страдают от обструктивного апноэ во сне. Это расстройство вызывает коллапс мягких тканей горла, из-за чего они перекрывают на короткое время потоки воздуха и провоцируют характерные хрипящие звуки. При этом сам человек просыпается неосознанно для себя и засыпает до 40 раз за ночь.И вот теперь новое исследование предположило, что апноэ во сне значительно более распространено у женщин постклимактерического возраста, так как у них снижены показатели гормонов эстрогена и прогестерона. Следовательно, лекарства для ГРТ могут помочь им избавиться от апноэ во сне и храпа. Исследователи сделали свои выводы, наблюдая за 774 женщинами, которые отвечали на вопросы по поводу качества сна и наличия апноэ. Для соответствия критериям участников исследования все они должны были храпеть и иметь прочие проблемы с дыханием в виде других неприятных звуков на протяжении не менее 12 месяцев.Женщины сдавали анализы крови, по которым можно было увидеть эффективность гормонозаместительной терапии. Оказалось, что при повышении уровня соответствующих гормонов вероятность обструктивного апноэ во сне снижалась на 19%.