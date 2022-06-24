Врач объяснила, когда сахар полезен для здоровья
— Можно сказать, что мы эволюционировали благодаря сахару. Жизнь как таковая с биологической точки зрения зависит от сахара, поскольку он является основным питательным компонентом многих пищевых продуктов,— пояснила врач.
По ее словам, с точки зрения физиологии наиболее важной для нашего организма является глюкоза.
— Это идеальный источник энергии, необходимый для нормальной работы абсолютного любого органа и ткани, любой клетки, включая клетки головного мозга. Глюкоза обеспечивает работу скелетных мышц, благодаря ей мы двигаемся, думаем, благодаря ей мы живем,— подчеркнула Кожевникова.
При этом, как отметила врач, попадая в клетку, глюкоза проходит сложный цикл преобразования (цикл трикарбоновых кислот или цикл Кребса, за открытие которого в свое время была присуждена Нобелевская премия — прим. «ВМ»), в результате чего из одной молекулы глюкозы образуется 18 молекулы АТФ (универсальный источник энергии для клеток), углекислый газ и вода. Промежуточные продукты, образующиеся в результате преобразования глюкозы, также чрезвычайно важны для нашего организма, поскольку участвуют во многих обменных процессах.
— Именно благодаря тому, что глюкоза для нас это важнейший и, что немаловажно, наиболее доступный источник энергии, ее недостаток может существенно ухудшить наше самочувствие, вызывая слабость, головокружение, сонливость, снижение физических и интеллектуальных функций,— объяснила Кожевникова.
Также доказано, что кусочек сахара помогает легче переносить стресс.
— Не зря многие из нас тянутся к шоколаду во время переживаний. Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой в ответ на поступление в организм глюкозы, помимо прочих функций стимулирует также и выработку серотонина — «гормона счастья». Однако увлекаться таким «антидепрессантом» не стоит, поскольку чрезмерное употребление сахара действительно может нанести вред нашему здоровью,— предупредила врач.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы на добавленные и свободные сахара — те, что изначально не содержатся в продуктах, — приходилось менее 10 процентов калорий. Для здорового человека, потребляющего примерно 2000 ккал в день, это 50 грамм сахара максимум, заключила Кожевникова.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://woman.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий