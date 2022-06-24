Диабет 2 типа: ранний признак высокого уровня сахара, который вы замечаете только ночью

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Если вы обнаружите, что постоянно просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет, чтобы помочиться, это может указывать на то, что ваше тело пытается избавиться от избыточного сахара в крови, - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева.При диабете 2 типа гормон инсулин выходит из строя, поджелудочной железы либо недостаточно вырабатывается, либо она неисправна. Инсулин необходим для того, чтобы клетки организма получали энергию, обеспечиваемую пищей в виде глюкозы.Диабет 2 типа: 2 признака высокого уровня сахара в крови, которые усиливаются ночью"Без правильной работы инсулина глюкоза, полученная из продуктов, которые вы едите, накапливается в кровеносных сосудах. Избыток глюкозы в кровеносных сосудах не является здоровым; на самом деле, это может быть опасно", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.Врач утверждает, что повышение уровня сахара в крови может привести к повышенному риску:Сердечное заболеваниеБолезнь периферических артерийИнсультИнфарктСердечная недостаточностьБолезнь почекПотеря зренияПомимо пробуждения ночью с позывами к мочеиспусканию, что также может быть признаком других проблем со здоровьем, высокий уровень сахара в крови может вызывать другие контрольные признаки.Диабет 2 типа: ночной признак высокого уровня сахара в кровиСимптомы диабета 2 типа:Чувство жажды все времяЧувствую себя очень усталымПохудение без усилийЗуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочницаПорезы или раны заживают дольшеЗатуманенное зрениеБыстрый визит к врачу может подтвердить диабет 2 типа с помощью анализа крови.«Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше. Раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем», - говорит доктор.