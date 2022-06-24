Диабет 2 типа: ранний признак высокого уровня сахара, который вы замечаете только ночью
При диабете 2 типа гормон инсулин выходит из строя, поджелудочной железы либо недостаточно вырабатывается, либо она неисправна. Инсулин необходим для того, чтобы клетки организма получали энергию, обеспечиваемую пищей в виде глюкозы.
Диабет 2 типа: 2 признака высокого уровня сахара в крови, которые усиливаются ночью
"Без правильной работы инсулина глюкоза, полученная из продуктов, которые вы едите, накапливается в кровеносных сосудах. Избыток глюкозы в кровеносных сосудах не является здоровым; на самом деле, это может быть опасно", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.
Врач утверждает, что повышение уровня сахара в крови может привести к повышенному риску:
Сердечное заболевание
Болезнь периферических артерий
Инсульт
Инфаркт
Сердечная недостаточность
Болезнь почек
Потеря зрения
Помимо пробуждения ночью с позывами к мочеиспусканию, что также может быть признаком других проблем со здоровьем, высокий уровень сахара в крови может вызывать другие контрольные признаки.
Диабет 2 типа: ночной признак высокого уровня сахара в крови
Симптомы диабета 2 типа:
Чувство жажды все время
Чувствую себя очень усталым
Похудение без усилий
Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
Порезы или раны заживают дольше
Затуманенное зрение
Быстрый визит к врачу может подтвердить диабет 2 типа с помощью анализа крови.
«Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше. Раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем», - говорит доктор.
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