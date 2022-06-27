Что будет с организмом, если насовсем отказаться от супа

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Многие с детства не любят супы и любые первые блюда. Другие, наоборот, не могут жить без щей, супов или наваристого борща. Но чье здоровье будет крепче — сторонников или противников первого блюда?У некоторых из нас с детства остаются воспоминания, как мамы, бабушки или воспитатели в детском саду заставляли есть суп. И не всегда он был вкусным. Но насколько подобные уговоры или даже настойчивые просьбы полезны, зачем учить детей есть первые блюда? Может пора отставить в прошлом пережитки советской системы питания?Споры относительно первых блюд в целом, различных супов, бульонов и борщей ведутся не одно десятилетие. Есть много людей, которые не едят супы и чувствуют себя совершенно здоровыми, а есть те, кто регулярно ест «первое, второе и компот», но здоровьем не блещет. Конечно, влияет множество факторов, но какова роль супов и бульонов? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к Ольге Волощук, гастроэнтерологу.Что такое суп?Согласно традиционному определению, суп — это жидкое блюдо с большим количеством воды. Поэтому он более легкий для усвоения и менее калорийный (за исключением очень жирного супа на мясном или рыбном бульоне). Летом холодный суп на обед или ужин — это хороший вариант дополнительного приема жидкости, способствующий охлаждению организма. А в холодное время горячий суп позволяет организму быстрее согреться.5 аргументов в пользу супаУпотребление супов вполне оправдано с точки зрения медицины. Можно выделить как минимум пять полезных преимуществ этих блюд.Для маленьких детей и взрослых после обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта или оперативного лечения для снижения механического воздействия на слизистую хорошо подойдет суп-пюре.Суп, при условии его приготовления без зажаренных овощей и на нежирном бульоне, — блюдо небольшой калорийности, что может способствовать снижению веса у людей, придерживающихся диеты с целью похудения.Также суп способствует быстрому насыщению. Это очень полезное свойство при диете, ведь бульон занимает много места в желудке, не оставляя его для других продуктов (зачастую, более калорийных). Поэтому суп и считается первым блюдом, то есть при приеме пищи его стоит есть в начале трапезы.Супы и бульоны быстро восстанавливают водно-солевой баланс. Это полезно после кишечных инфекций, отравлений, при лечении серьезными препаратами, приеме мочегонных средств.Правильно приготовленные супы придают энергию и силы организму за счет белков и жиров в составе. Особенно этим заменит куриный бульон. Именно поэтому после болезни или при похмелье часто рекомендуют первые блюда.Когда нужно отказаться от супаВоздерживаться от употребления супа, если вы совершенно здоровый человек, нет никакой необходимости. Можно есть любые виды первых блюд, которые вам по душе. Однако следует обратить внимание на заболевания, при наличии которых рекомендуется отнестись к приему пищи, в том числе супов, более осторожно.Среди гастроэнтерологических заболеваний, при обострении которых употребление супов и бульонов несколько ограничено, можно отметить функциональную диспепсию (боль, чувство тяжести, переполнения в животе после приема пищи). При таком заболевании большой объем жидкости может вызвать ухудшение самочувствия. Таким пациентам рекомендуется ограничиться средней порцией супа, не запивать пищу водой, чаем или компотом после обеда.При атеросклерозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы не рекомендуется есть суп из жирных сортов мяса и рыбы, субпродуктов и птицы с кожей, поскольку такие продукты содержат много холестерина. Такой рацион может ухудшить состояние человека, спровоцировать обострение.Людям с сахарным диабетом противопоказано есть окрошку на квасе или фруктовые супы, а также супы с рисом.Людям с проблемами лишнего веса подойдет легкий овощной суп, суп на куриной грудке или индейке, суп с постной рыбой.Пациентам с подагрой, заболеваниями почек и нарушением белкового обмена лучше не включать в свой рацион грибной, бобовый и наваристый белковый бульоны. Лучше выбрать овощной, крупяной или фруктовый суп.Что будет, если совсем не есть супы?Ничего — это, по большей части, вопрос индивидуального предпочтения и вкусовых пристрастий. Не нравятся первые блюда — вполне возможно обойтись и без них в повседневном рационе. Заставлять себя или детей есть суп только потому, что так надо — не стоит. Возможно составление сбалансированного рациона и без супов.Какие из супов самые полезные?Наиболее полезными можно назвать супы, приготовленные на нежирном курином, мясном, рыбном или овощном бульоне без зажаренной заправки и с достаточным количеством овощей (помним о рекомендуемых к ежедневному употреблению 400-500 граммах овощей и фруктов). Также в качестве источника растительного белка, витаминов и микроэлементов возможно добавление бобовых.Суп, состоящий из бульона, картофеля и лапши, наименее предпочтителен, поскольку содержит избыточное количество углеводов и беден клетчаткой. Это «первое блюдо» рекомендуется дополнить овощным салатом в качестве «второго блюда».