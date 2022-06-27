Названа опасность вегетарианского мяса

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Организм человека усваивает меньше белка после употребления так называемого вегетарианского мяса. К такому выводу пришли исследователи из США.Содержащиеся в мясе или его альтернативах растительного происхождения белки могут не усваиваться также хорошо клетками человека, как протеин из настоящих мясных продуктов. Существует множество растений, богатых белками, и одним из самых распространённых является своя. Чаще всего именно её применяют в веганской кухне для замещения потребностей в белке. Однако учёные из Университета Огайо отметили, что до последнего времени было неизвестно, как много нутриентов от сои попадает в клетки человека. В ходе исследования они растили в лабораторных пробирках человеческие клетки и следили за тем, какое количество белка те абсорбируют. К примеру, курицы и веганских альтернатив или заменителей мяса.Полученные выводы могут привести к увеличению количества так называемого веганского мяса в рационе любителей растительной пищи. Для того, чтобы оно по текстуре и внешнему виду напоминало настоящее мясо, растительные компоненты обычно изготавливают из обезвоженных растения, которые измельчают в экстракты и смешивают с разного рода специями. Затем эти смеси нагревают, увлажняют и перерабатывают для производства финального продукта.Считается, что он является более питательным, поскольку применяемые растения более богаты белками и содержат меньше нежелательных жиров. Но белки в этих заменителях могут и не расщепляться полностью в ферменты, как это происходит с настоящим мясом. В ходе исследования его авторы проанализировали количество поглощаемых ферментов от разных видов настоящего и альтернативного мяса.