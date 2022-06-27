Почему сердце не «устает» от работы, как другие мышцы

Среднее человеческое сердце каждые сутки совершает более 100 тысяч ударов, и, при этом, совершенно не устает. Как же так получается? Все дело в специфическом строении этого важнейшего органа.

Сердце состоит из четырех камер — двух нижних и двух верхних. Верхние камеры (левое и правое предсердия) получают кровь, а нижние (левый и правый желудочки) отдают ее в кровоток. Нижние отделы сердца являются более мускулистыми, чем верхние.

Внутри человеческого организма постоянно циркулируют около пяти литров крови, что происходит в результате работы сердечно-сосудистой системы. К ней относятся сердце, сосуды, а также собственно кровь. Особое строение сердца, которое должно работать бесперебойно, гарантирует, что этот орган не устанет.

Как именно работает сердце? Сперва кровь, в которой мало кислорода, поступает в правое предсердие, потом через клапан кровь идет в правый желудочек, который сокращается и перекачивает кровь в легкие, где она обогащается кислородом. Затем кровь поступает в левое предсердие и через клапан — в левый желудочек. Отсюда обогащенная кислородом кровь распределяется по всему организму — сердечный цикл замыкается, чтобы повториться вновь.
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https://planet-today.ru - Добавил lavrentiya в категорию Кардиология

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