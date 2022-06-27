Почему сердце не «устает» от работы, как другие мышцы

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Среднее человеческое сердце каждые сутки совершает более 100 тысяч ударов, и, при этом, совершенно не устает. Как же так получается? Все дело в специфическом строении этого важнейшего органа.Сердце состоит из четырех камер — двух нижних и двух верхних. Верхние камеры (левое и правое предсердия) получают кровь, а нижние (левый и правый желудочки) отдают ее в кровоток. Нижние отделы сердца являются более мускулистыми, чем верхние.Внутри человеческого организма постоянно циркулируют около пяти литров крови, что происходит в результате работы сердечно-сосудистой системы. К ней относятся сердце, сосуды, а также собственно кровь. Особое строение сердца, которое должно работать бесперебойно, гарантирует, что этот орган не устанет.Как именно работает сердце? Сперва кровь, в которой мало кислорода, поступает в правое предсердие, потом через клапан кровь идет в правый желудочек, который сокращается и перекачивает кровь в легкие, где она обогащается кислородом. Затем кровь поступает в левое предсердие и через клапан — в левый желудочек. Отсюда обогащенная кислородом кровь распределяется по всему организму — сердечный цикл замыкается, чтобы повториться вновь.