Как удерживать здоровый уровень холестерина: 5 универсальных советов от врачей

Чтобы лучше контролировать свой уровень холестерина и не допускать его роста, важно соблюдать здоровые привычки, констатируют медики.Высокий уровень холестерина может быть чрезвычайно вредным для здоровья, способствуя таким проблемам, как болезни сердца, инфаркт и инсульт.«Для здорового сердца важно иметь уровень холестерина 5 ммоль/л или меньше», - напоминают медики.Следующие универсальные советы помогают поддерживать здоровый уровень холестерина.Избегать трансжиров, ограничивать насыщенные жиры. Трансжиры, иногда обозначаемые на этикетках пищевых продуктов как «частично гидрогенизированное растительное масло», обычно содержатся в упакованных продуктах, таких как пирожные, печенье и т. д. Другие источники – это красное мясо и жирные молочные продукты.«Употребление меньшего количества насыщенных жиров и отказ от трансжиров может помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также известного как «плохой» холестерин», - убеждены специалисты.Употреблять растворимую клетчатку. Количество холестерина, который всасывается в кровь из кишечника, может быть уменьшено за счет растворимой клетчатки. Овсянка, фасоль, брюссельская капуста, яблоки и груши – вот несколько примеров содержащих ее продуктов.Отказаться от сигарет. Курение способствует тому, что кровеносные сосуды и артерии со временем начинают воспаляться, и в них накапливаются бляшки – это способствует образованию тромбов.Держать вес под контролем. Даже небольшое количество лишнего веса может повышать уровень холестерина. В свою очередь, потеря 5-10 процентов массы тела может помочь вернуть уровень холестерина в норму. Похудеть можно, соблюдая здоровый рацион и ежедневно занимаясь спортом.Не игнорировать лекарства. Возможно, вам придется принимать снижающие уровень холестерина лекарства (статины), если окажется, что коррекции привычного образа жизни недостаточно для его уменьшения. Обсудите с врачом возможность приема статинов, если в этом есть необходимость.