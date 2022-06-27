Что происходит с телом, когда человек принимает обезболивающее

Боль, которая в нормальных условиях выполняет функцию защитного сигнала, может быть слишком сильной и выматывающей, и в таких случаях справиться с ней помогают обезболивающие препараты. Как действуют такие лекарства на организм — рассказали анестезиолог Бенедикт Альтер и нейробиолог Ребекка Сил из Питтсбургского университета медицинских наук.Сигнальные пути, благодаря которым головной мозг получает информацию о повреждениях разных частей организма, зависят от типа и характера повреждения. Таких путей довольно много, поэтому ученые до сих пор не создали универсальное болеутоляющее средство, которое было бы одинаково эффективным для всех видов боли.Справиться с болью, которая связана с воспалением, помогают противовоспалительные обезболивающие — например, такие отпускаемые без рецепта препараты, как ибупрофен и аспирин*. Есть еще местные анестетики — к примеру, лидокаин. Препарат мешает нервным клеткам, ответственным за обнаружение повреждений, направлять сигналы в мозг. При этом, действие лидокаина направлено конкретно на нервы, расположенные на коже.При некоторых болезнях (артрит, диабет) боль продолжается, даже если повреждения нет. Здесь помогут противоэлептические обезболивающие или антидепрессанты*, подбором которых должен заниматься квалифицированный специалист.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний