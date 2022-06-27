Назван доступный способ снизить давление без использования лекарств

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Врач-кардиолог Ольга Бокерия: снижению артериального давления эффективнее всего содействует коррекция ежедневного рациона питания.Кардиолог Бокерия назвала доступный способ снизить давление без использования лекарств – он состоит в том, чтобы снизить количество потребляемого натрия.«Хотите снизить артериальное давление без таблеток и предотвратить артериальную гипертензию? Не солите еду, не злоупотребляйте соленьями, копченостями , полуфабрикатами и консервами», - высказалась Ольга Бокерия в своем Telegram-канале..Кардиолог заметила, что перечисленные продукты отличаются высоким содержанием соли. Ее компонент натрий провоцирует задержку жидкости в организме, что становится дополнительной нагрузкой для сердца и сосудов – в результате артериальное давление растет.Вместо соли кардиолог посоветовала использовать разнообразные пряные травы, коренья, специи или овощи – это не только позволит избежать лишнего натрия, но и снабдит блюда массой полезных веществ, включая минералы, антиоксиданты, масла.