10 признаков, что вам нужно срочно проверить кальций в крови

Если уровень превышен, возможно, это первичный гиперпаратиреоз, при котором из костей усиленно вымывается кальций, делая их хрустальными. Любое неверное движение может закончиться серьезным переломом.Как и многие заболевания, на начальной стадии вы можете не ощущать абсолютно никаких симптомов. Вплоть до момента, когда ситуация станет критической. Иногда организм подает сигналы о том, что что-то идет не так. И сигналы эти нетипичные, кальций вымывается из костей, а страдаете вы от депрессии.- Представьте, сдал человек биохимию крови и видит там повышенный кальций, как думаете, хорошо это? — спрашивает эндокринолог Марина Берковская. — Означает ли это, что кальция в организме много, и остеопороз с переломами не грозит? Как раз наоборот, много кальция в крови — это сигнал, что пора отправляться к эндокринологу.Чаще всего в повышении кальция в крови виноват первичный гиперпаратиреоз. И это далеко не редкая патология, он занимается третье по частоте место после диабета и заболеваний щитовидной железы.Гиперпаратиреоз связан с избыточным производством паратгормона, происходит это из-за патологии околощитовидных желез. Чаще всего к этому приводит одиночная парааденома (85-90 процентов случаев), на втором месте множественные аденомы и разрастание тканей (5-10 процентов), на третьем — рак околощитовидных желез (1 процент).- Заболевание встречается после 50-55 лет, но может развиваться в любом возрасте, — предупреждает эндокринолог. — Женщины болеют в три раза чаще мужчин.Из-за избытка паратгормона из костей вымывается кальций, он может откладываться во внутренних органах и засорять сосуды.Симптомы первичного гиперпаратиреозаБоли в суставах и костях рук и ног, которые усиливаются при надавливании;выраженный остеопороз и связанные с ним патологические переломы, особенно часто встречаются переломы ребер, костей таза и ног;«утиная» походка из-за деформации скелета;костные кисты, подозрение на костные опухоли по результатам рентгена;камни в почках, отложение солей кальция в почках;рецидивирующая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;миопатия: мышечная слабость, атрофия мышц;кардиопатия: артериальная гипертензия, аритмия;патологии нервной системы: депрессии, общая слабость;ожирение и инсулинорезистентность.Не обязательно, что у одного человека будут проявляться все симптомы сразу.- Проблема современного первичного гиперпаратиреоза в том, что он часто бывает малосимптомным или даже бессимптомным, — объяснила эндокринолог Берковская. — При этом болезнь может прогрессировать и давать осложнения.Если среди признаков повышенного кальция в крови вы нашли у себя хотя бы один, стоит сдать анализ крови на кальций.- Лучше всего выбрать вариант «общий кальций + альбумин», врач рассчитает скорректированный по альбумину кальций, — рекомендует Марина Берковская.Если у вас много или все перечисленные симптомы, это повод срочно сдавать развернутую биохимию, а также паратгормон и витамин D.- Но даже если у вас нет ни одного симптома, сдавайте кальций в крови в составе биохимического анализа крови не реже 1 раза в год, — советует врач.