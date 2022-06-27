10 признаков, что вам нужно срочно проверить кальций в крови
Как и многие заболевания, на начальной стадии вы можете не ощущать абсолютно никаких симптомов. Вплоть до момента, когда ситуация станет критической. Иногда организм подает сигналы о том, что что-то идет не так. И сигналы эти нетипичные, кальций вымывается из костей, а страдаете вы от депрессии.
- Представьте, сдал человек биохимию крови и видит там повышенный кальций, как думаете, хорошо это? — спрашивает эндокринолог Марина Берковская. — Означает ли это, что кальция в организме много, и остеопороз с переломами не грозит? Как раз наоборот, много кальция в крови — это сигнал, что пора отправляться к эндокринологу.
Чаще всего в повышении кальция в крови виноват первичный гиперпаратиреоз. И это далеко не редкая патология, он занимается третье по частоте место после диабета и заболеваний щитовидной железы.
Гиперпаратиреоз связан с избыточным производством паратгормона, происходит это из-за патологии околощитовидных желез. Чаще всего к этому приводит одиночная парааденома (85-90 процентов случаев), на втором месте множественные аденомы и разрастание тканей (5-10 процентов), на третьем — рак околощитовидных желез (1 процент).
- Заболевание встречается после 50-55 лет, но может развиваться в любом возрасте, — предупреждает эндокринолог. — Женщины болеют в три раза чаще мужчин.
Из-за избытка паратгормона из костей вымывается кальций, он может откладываться во внутренних органах и засорять сосуды.
Симптомы первичного гиперпаратиреоза
Боли в суставах и костях рук и ног, которые усиливаются при надавливании;
выраженный остеопороз и связанные с ним патологические переломы, особенно часто встречаются переломы ребер, костей таза и ног;
«утиная» походка из-за деформации скелета;
костные кисты, подозрение на костные опухоли по результатам рентгена;
камни в почках, отложение солей кальция в почках;
рецидивирующая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
миопатия: мышечная слабость, атрофия мышц;
кардиопатия: артериальная гипертензия, аритмия;
патологии нервной системы: депрессии, общая слабость;
ожирение и инсулинорезистентность.
Не обязательно, что у одного человека будут проявляться все симптомы сразу.
- Проблема современного первичного гиперпаратиреоза в том, что он часто бывает малосимптомным или даже бессимптомным, — объяснила эндокринолог Берковская. — При этом болезнь может прогрессировать и давать осложнения.
Если среди признаков повышенного кальция в крови вы нашли у себя хотя бы один, стоит сдать анализ крови на кальций.
- Лучше всего выбрать вариант «общий кальций + альбумин», врач рассчитает скорректированный по альбумину кальций, — рекомендует Марина Берковская.
Если у вас много или все перечисленные симптомы, это повод срочно сдавать развернутую биохимию, а также паратгормон и витамин D.
- Но даже если у вас нет ни одного симптома, сдавайте кальций в крови в составе биохимического анализа крови не реже 1 раза в год, — советует врач.
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