Помогут ли секреты старения рептилий продлить жизнь человеку

Учёные провели крупнейшее по масштабу исследование, касающееся вопроса долголетия. В частности, оно позволило раскрыть секреты старения рептилий и амфибий.Сейшельские гигантские черепахи, доживающие до 190 лет, недавно были названы самыми старыми наземными животными в мире. Существуют неподтвержденные данные о том, что некоторые виды черепах и других экзотермов или хладнокровных живут ещё дольше, но доказательства разрозненные, и в основном они касаются тех животных, что обитают в зоопарке. Международная группа из 114 учёных во главе с экспертами из Университета Пенсильвании провела наиболее всестороннее на сегодняшний день исследование старения и долголетия, куда попали данные, собранные в дикой природе по 107 популяциям 77 видов рептилий и земноводных.Исследователи впервые задокументировали, что черепахи, крокодилы и саламандры имеют очень низкую скорость старения и повышенную продолжительность жизни для своих размеров. Такие защитные фенотипы, как твёрдый панцирь у большинства черепах способствуют более медленному старению, а в некоторых случаях даже и полному отсутствию самого процесса биологического старения.Гипотеза терморегуляторного режима предполагает, что хладнокровные, которым требуется внешняя температура для регуляция внутренней, имеют более низкий метаболизм и стареют медленнее, чем теплокровные, к которым относится и человек. К примеру, мыши стареют очень быстро, так как обладают высоким метаболизмом. Однако полученные выводы показывают, что скорость старения и продолжительность жизни экзотермов колеблется в значительной степени. Следовательно, способ регулирования своей температуры тела необязательно свидетельствует о скорости старения и продолжительности жизни.