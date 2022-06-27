Назван витамин, избыток которого может спровоцировать потерю зрения

Потеря зрения может быть временной или же возможен другой вариант — мир перестанет быть цветным. Но приятного все равно мало. От таких последствий чаще всего страдают женщины.С возрастом мы начинаем хуже видеть, острота зрения потихоньку снижается, офтальмолог прописывает очки, или же мы начинаем носить линзы. Это вполне нормальная история. У некоторых проблемы со зрением начинаются уже в юном возрасте: ребенок вынужден привыкать к очкам и сидеть за первой партой с самого детства.Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста, даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, напоминают офтальмологи.Но иногда бывает так, что зрения начинает падать очень быстро. Причин может быть много: травма, сильный стресс, проблемы с нервной системой или же… избыток витамина, говорят британские медики. Оказалось, что те люди, которые бесконтрольно принимали добавки с витамином В12, страдали от синдрома Утхоффа, пишет британское издание Express.Справка:Синдром Утхоффа — это клинический синдром, проявляющийся в ухудшении психических и неврологических симптомов рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний нервной системы при повышении температуры тела или температуры внешней среды по любой причине (например, в жаркую погоду, при физической нагрузке, волнении, страхе, стрессе, тревоге, депрессии).Врачи предполагают, что чрезмерное употребление витамина В12 оказывало негативное воздействие на нервную систему, вследствие чего у человека развивался этот синдром.От таких осложнений чаще всего страдали люди в возрасте от 40 до 49 лет, большая часть из них — женщины. Люди жаловались, что качество зрения сильно снижалось. В редких случаях оно временно пропадало полностью.«Употребление пищевых добавок с витамином B12 усиливает синтез ДНК. Однако недостаток этого микроэлемента тоже плох — у человека может развиться оптическая нейропатия. В этом случае страдает зрительный нерв, что тоже приводит к определенным проблемам со зрением. Так, человек может начать видеть мир в черно-белых цветах», — пояснила врач Моника Вассерманн.Также врачи заметили, что перед тем, как зрение начинало падать, пациенты жаловались на сильный приступ головной боли. Резкое ухудшение, а потом — восстановление в течение нескольких часов или даже дней.Важная деталь: эту взаимосвязь только предстоит доказать. Пока что медики выдвинули лишь гипотезу. ««Из 86 813 человек, сообщивших о приеме витамина B12, только 27 мужчин и женщин рассказали о таком необычном побочном эффекте. Нужны дополнительные исследования», — заключил доктор Тарик Махмуд.