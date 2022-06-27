Назван витамин, избыток которого может спровоцировать потерю зрения
С возрастом мы начинаем хуже видеть, острота зрения потихоньку снижается, офтальмолог прописывает очки, или же мы начинаем носить линзы. Это вполне нормальная история. У некоторых проблемы со зрением начинаются уже в юном возрасте: ребенок вынужден привыкать к очкам и сидеть за первой партой с самого детства.
Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста, даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, напоминают офтальмологи.
Но иногда бывает так, что зрения начинает падать очень быстро. Причин может быть много: травма, сильный стресс, проблемы с нервной системой или же… избыток витамина, говорят британские медики. Оказалось, что те люди, которые бесконтрольно принимали добавки с витамином В12, страдали от синдрома Утхоффа, пишет британское издание Express.
Справка:
Синдром Утхоффа — это клинический синдром, проявляющийся в ухудшении психических и неврологических симптомов рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний нервной системы при повышении температуры тела или температуры внешней среды по любой причине (например, в жаркую погоду, при физической нагрузке, волнении, страхе, стрессе, тревоге, депрессии).
Врачи предполагают, что чрезмерное употребление витамина В12 оказывало негативное воздействие на нервную систему, вследствие чего у человека развивался этот синдром.
От таких осложнений чаще всего страдали люди в возрасте от 40 до 49 лет, большая часть из них — женщины. Люди жаловались, что качество зрения сильно снижалось. В редких случаях оно временно пропадало полностью.
«Употребление пищевых добавок с витамином B12 усиливает синтез ДНК. Однако недостаток этого микроэлемента тоже плох — у человека может развиться оптическая нейропатия. В этом случае страдает зрительный нерв, что тоже приводит к определенным проблемам со зрением. Так, человек может начать видеть мир в черно-белых цветах», — пояснила врач Моника Вассерманн.
Также врачи заметили, что перед тем, как зрение начинало падать, пациенты жаловались на сильный приступ головной боли. Резкое ухудшение, а потом — восстановление в течение нескольких часов или даже дней.
Важная деталь: эту взаимосвязь только предстоит доказать. Пока что медики выдвинули лишь гипотезу. ««Из 86 813 человек, сообщивших о приеме витамина B12, только 27 мужчин и женщин рассказали о таком необычном побочном эффекте. Нужны дополнительные исследования», — заключил доктор Тарик Махмуд.
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