Тип боли в ногах, который может указать на опасно высокий уровень холестерина в крови

Есть яркий симптом, который указывает на то, что повышенный холестерин спровоцировал опасное осложнение. И его категорически нельзя игнорировать — иначе дело может дойти до ампутации.Высокий уровень холестерина очень опасен. Самое страшное, что человек может долгое время не подозревать о наличии проблемы — и быть при этом в шаге от сердечного приступа, атеросклероза и других болезней, вызванных холестерином.Впрочем, если высокий холестерин никаких симптомов не дает, то вот осложнения, связанные с ним, уже имеют определенные признаки.Например, иногда из-за холестериновых бляшек поражаются периферические артерии. И тогда человек может почувствовать необычные симптомы в ногах, пишет издание Express.Как поясняют специалисты благотворительного фонда Circular Foundation, боль в ногах может стать тревожным сигналом, который ни в коем случае нельзя игнорировать: иначе дело может дойти даже до ампутации.Дело в том, что в некоторых случаях из-за суженых просветов артерий до ног просто не доходит достаточно кислорода и питательных веществ. Именно из-за этого конечности начинают болеть.Кроме того, если ступни страдают от недостатка кислорода, со временем на коже ног могут появиться язвы. Если так произошло или если ноги болят даже в состоянии покоя, значит, есть риск, что скоро вам придется ампутировать ногу.Вот еще несколько симптомов поражения периферических артерий:Выпадение волос;Онемение в ногах;Повышенная ломкость ногтей;Изменения цвета кожи ног — она становится бледной, с синеватым оттенком;Нездоровый блеск кожи;У мужчин — эректильная дисфункция.Как снизить рискиЕдинственный способ снизить риск поражения периферических артерий — поддерживать нормальный уровень холестерина в крови. Что для этого нужно? Прежде всего, для этого необходимо регулярно проверять себя и сдавать специальный анализ крови. Для некоторых людей это особенно важно: например, для тех, кто старше 40 лет, кто страдает от лишнего веса и у кого в семье уже были случаи болезней сердца и сосудов.Кстати про лишний вес: в идеале неплохо было бы его сбросить. Кроме того, важно изменить свой образ жизни: отказаться от вредных привычек и скорректировать питание.Постарайтесь минимизировать количество насыщенных жиров в меню. Вот перечень продуктов, которыми нельзя злоупотреблять, если вы переживаете за свой уровень холестерина:Жирные молочные продукты, такие как сливки, сыр, цельное молоко и йогурты;Сливочное маслоСало;Маргарин;Жирное или переработанное мясо;Кокосовое и пальмовое масла.Жирные молочные продукты.