Эксперт назвала лучшую замену дорогостоящей красной рыбе

По мнению нутрициолога Наты Гончар, заменить дорогостоящую красную рыбу, богатую омега-3, с успехом может более скромная скумбрия.Рассуждая в интервью о продуктах, подходящих для замены дорогостоящей красной рыбы в рационе, эксперт назвала скумбрию одним из лучших решений.«Она регулирует уровень гормонов, укрепляет иммунитет, одним словом, ничем не уступает красной рыбе – при этом стоит в разы дешевле», - сказала Гончар о достоинствах скумбрии.Эксперт уточнила, что, как и красная рыба, скумбрия дает организму крайне полезные ненасыщенные жирные кислоты омега-3, легкий белок, помимо этого – ценные минералы: магний, цинк и йод, а также витамины A и D.Помимо скумбрии, Ната Гончар посоветовала включать в рацион печень трески:«Печень трески может стать заменой семге и форели. 100 граммов этого продукта содержат 10-25 граммов омега-3».