Эксперт назвала лучшую замену дорогостоящей красной рыбе
Рассуждая в интервью о продуктах, подходящих для замены дорогостоящей красной рыбы в рационе, эксперт назвала скумбрию одним из лучших решений.
«Она регулирует уровень гормонов, укрепляет иммунитет, одним словом, ничем не уступает красной рыбе – при этом стоит в разы дешевле», - сказала Гончар о достоинствах скумбрии.
Эксперт уточнила, что, как и красная рыба, скумбрия дает организму крайне полезные ненасыщенные жирные кислоты омега-3, легкий белок, помимо этого – ценные минералы: магний, цинк и йод, а также витамины A и D.
Помимо скумбрии, Ната Гончар посоветовала включать в рацион печень трески:
«Печень трески может стать заменой семге и форели. 100 граммов этого продукта содержат 10-25 граммов омега-3».
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