Вопрос эксперту: «Белый закрытый прыщик на лице — что это и как его убрать?»
Как убрать белый скрытый шарик на лице? Это закрытый комедон называется? Может, что-то рассасывающее надо…»
Читательница «Доктора Питера» Марина, 37 лет.
Татьяна Сулима
Врач дерматовенеролог, трихолог, косметолог медицинской клиники НАКФФ
- Прежде всего стоит сказать, что любые косметические дефекты обязательно требуют внимания. При выявлении обильных акне, зарождающихся бородавок, милиумов, воспалений, высыпаний обязательно нужно обращаться к дерматологу.
Судя по всему, в вопросе речь идет о милиуме. Как выглядят милиумы? Это единичные или множественные образования на коже плотной консистенции и округлой формы. В простонародье их называют еще «просянка», поскольку они выглядят как бело-желтые зернышки, которые возвышаются над кожей. Милиумы часто сравнивают с жировиками, но это разные кожные образования.
Милиумы образуются, в основном, на веках и щеках. Также могут появляться на руках, ногах, животе, спине, шее.
Сами по себе милиумы на лице не опасны для здоровья, но опасность может представлять причина их появления.
Вот несколько возможных причин этой проблемы:
Гормональный дисбаланс;
Сбой в метаболических процессах;
Нарушения функции щитовидной железы;
Гастрит;
Заболевания ЖКТ;
Травмирование кожи;
Язва желудка;
Несбалансированное питание — слишком большое количество жирного, жареного, острого и соленого в рационе.
Кстати, иногда милиумы можно наблюдать у новорожденных детей. Дело в том, что у младенцев еще недостаточно развит желудочно-кишечных тракт и не налажен гормональный фон. Лечить милиумы у малышей не надо — они пройдут сами.
Если же милиум появился у взрослого человека, он самостоятельно не уйдет, поэтому это новообразование требует грамотного лечения. Ни в коем случае нельзя его расковыривать, выдавливать или пытаться каким-либо способом избавиться от него самостоятельно, как многие пытаются делать.
Что нужно сделать в первую очередь? Обратиться к дерматологу, чтобы подобрать оптимальный метод лечения в зависимости от особенностей типа кожи и количества новообразований. Самолечение категорически запрещено. В лучшем случае оно просто не даст результата, в худшем — чревато осложнениями, воспалением, нагноением.
Что делает врач? Он осмотрит пораженные места, поставит диагноз на основании клинической картины и произведет стандартное удаление: после очищения кожи делается надрез в области рогового слоя и извлекается гной или плотное ядро — в зависимости от типа милиума.
Если обнаруживаются какие-то подозрительные элементы, то материал направляется на гистологию, чтобы исключить злокачественный процесс. В ходе исследования специалисты выяснят, какое содержимое находилось в роговой массе.
Если на коже присутствует большое количество милиумов, то требуется более продолжительное лечение и проведение электрокоагуляции или лазерной терапии.
Выглядит это так: после обработки кожи антисептиком милиумы разрушаются путем воздействия электрода или лазера. В дальнейшем на месте милиума формируется струп, который состоит из фрагментов омертвевшей ткани. Преимущества процедуры — отсутствие риска травмирования близлежащих тканей и ускоренная регенерация клеток.
В заключении хочу сказать, что при появлении милиумов обращения к дерматологу обязательно. В первую очередь нужно правильно дифференцировать милиум от фиброфолекуломы, триходискомы, фибромы, ксантилазмы и других образований, а затем — подобрать правильное лечение и препараты для домашнего ухода. И тогда ваша кожа будет вам благодарна.
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