Вопрос эксперту: «Белый закрытый прыщик на лице — что это и как его убрать?»

«Был прыщик. Давила его, он не выдавился, видимо не созрел до конца. И потом, со временем, появился на этом месте белый внутренний шарик, который не могу выдавить.Как убрать белый скрытый шарик на лице? Это закрытый комедон называется? Может, что-то рассасывающее надо…»Читательница «Доктора Питера» Марина, 37 лет.Татьяна СулимаВрач дерматовенеролог, трихолог, косметолог медицинской клиники НАКФФ- Прежде всего стоит сказать, что любые косметические дефекты обязательно требуют внимания. При выявлении обильных акне, зарождающихся бородавок, милиумов, воспалений, высыпаний обязательно нужно обращаться к дерматологу.Судя по всему, в вопросе речь идет о милиуме. Как выглядят милиумы? Это единичные или множественные образования на коже плотной консистенции и округлой формы. В простонародье их называют еще «просянка», поскольку они выглядят как бело-желтые зернышки, которые возвышаются над кожей. Милиумы часто сравнивают с жировиками, но это разные кожные образования.Милиумы образуются, в основном, на веках и щеках. Также могут появляться на руках, ногах, животе, спине, шее.Сами по себе милиумы на лице не опасны для здоровья, но опасность может представлять причина их появления.Вот несколько возможных причин этой проблемы:Гормональный дисбаланс;Сбой в метаболических процессах;Нарушения функции щитовидной железы;Гастрит;Заболевания ЖКТ;Травмирование кожи;Язва желудка;Несбалансированное питание — слишком большое количество жирного, жареного, острого и соленого в рационе.Кстати, иногда милиумы можно наблюдать у новорожденных детей. Дело в том, что у младенцев еще недостаточно развит желудочно-кишечных тракт и не налажен гормональный фон. Лечить милиумы у малышей не надо — они пройдут сами.Если же милиум появился у взрослого человека, он самостоятельно не уйдет, поэтому это новообразование требует грамотного лечения. Ни в коем случае нельзя его расковыривать, выдавливать или пытаться каким-либо способом избавиться от него самостоятельно, как многие пытаются делать.Что нужно сделать в первую очередь? Обратиться к дерматологу, чтобы подобрать оптимальный метод лечения в зависимости от особенностей типа кожи и количества новообразований. Самолечение категорически запрещено. В лучшем случае оно просто не даст результата, в худшем — чревато осложнениями, воспалением, нагноением.Что делает врач? Он осмотрит пораженные места, поставит диагноз на основании клинической картины и произведет стандартное удаление: после очищения кожи делается надрез в области рогового слоя и извлекается гной или плотное ядро — в зависимости от типа милиума.Если обнаруживаются какие-то подозрительные элементы, то материал направляется на гистологию, чтобы исключить злокачественный процесс. В ходе исследования специалисты выяснят, какое содержимое находилось в роговой массе.Если на коже присутствует большое количество милиумов, то требуется более продолжительное лечение и проведение электрокоагуляции или лазерной терапии.Выглядит это так: после обработки кожи антисептиком милиумы разрушаются путем воздействия электрода или лазера. В дальнейшем на месте милиума формируется струп, который состоит из фрагментов омертвевшей ткани. Преимущества процедуры — отсутствие риска травмирования близлежащих тканей и ускоренная регенерация клеток.В заключении хочу сказать, что при появлении милиумов обращения к дерматологу обязательно. В первую очередь нужно правильно дифференцировать милиум от фиброфолекуломы, триходискомы, фибромы, ксантилазмы и других образований, а затем — подобрать правильное лечение и препараты для домашнего ухода. И тогда ваша кожа будет вам благодарна.