Пять веских причин отказаться от обработанных напитков: объясняет диетолог

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Обработанные напитки – пакетированные соки и многообразная газировка – не должны присутствовать в ежедневном рационе.Врач-диетолог Василиса Пономарева назвала в беседе в «МедикФорум» несколько причин, объясняющих необходимость отказа от употребления обработанных напитков.Передозировка сахаром. По словам эксперта, все обработанные напитки содержат высокие дозы сахара, который вреден при ежедневном употреблении. Диетолог констатирует: при приеме послащенного питья сахар всасывается в кровь значительно быстрее, чем когда он употребляется в составе продуктов.Всплески уровня инсулина. Когда мы употребляем сладкие напитки, количество глюкозы в крови увеличивается, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина – гормона, ответственного за распределение сахара по клеткам организма. Чем больше потребляется сахара, тем значительнее повышается уровень инсулина, и это ведет к развитию привыкания (резистентности). Резистентность к инсулину, в свою очередь, тесно связана с развитием диабета 2 типа и сердечными заболеваниями, объясняет диетолог.Увеличение веса. Василиса Пономарева заметила, что у людей, употребляющих сладкие и безалкогольные напитки, не снижается уровень гормона голода грелина. Это способствует тому, что нарушаются механизмы насыщения – человек весь день ест и не может наесться. Как следствие, увеличивается вес.Жирная печень. Еще одна веска причина отказаться от обработанных напитков – из-за них жиреет печень. Это происходит под влиянием фруктозы, которая часто содержится в них. Процесс ее усвоения сопряжен с более интенсивной выработкой жира, который накапливается в печени.Жир на животе. Фруктоза, вызывающая ожирение печени, также способствует жироотложению на животе«Эта часть нашего тела хранит большую часть жира, и как только здесь начинает накапливаться жировая ткань, избавиться от нее становится уже очень трудно. Избыток жира на животе, в свою очередь, может привести к диабету 2 типа и сердечно-сосудистым заболеваниям», - предупреждает диетолог.