Что делать, если летом бёдра трутся друг о друга
Потёртости относятся к контактному дерматиту.
При постоянном раздражении появляются:
отёк;
покраснение;
боль;
иногда мокнущие высыпания.
Повреждённая кожа уже не может защитить от вредных микроорганизмов. Поэтому ранки могут воспалиться и даже загноиться. А после выздоровления могут остаться тёмные пятна — поствоспалительная гиперпигментация.
Как избежать раздражения на бёдрах в жару
Вы можете использовать косметические средства, нижнее бельё или специальные физические упражнения.
Припудрите ноги присыпкой
Она впитывает лишнюю влагу и уменьшает трение поверхностей, а потому защищает от раздражений. Так что попробуйте наносить детскую присыпку или тальк на внутренние части бёдер.
Минусы этого способа в том, что присыпка быстро стирается и осыпается, а также может пачкать одежду.
Смажьте трущиеся места вазелином
Ещё один способ снизить трение — использовать косметический вазелин. Он не проникает в кожу, а создаёт тонкую плёнку, которая защищает поверхность бёдер.
Вазелин держится на коже дольше присыпки, но не весь день. Кроме того, он тоже может остаться на одежде.
Используйте антиперспирант
Он уменьшит потоотделение и обеспечит сухость на несколько часов — это защитит от потёртостей. Подойдут средства как для мужчин, так и для женщин. Особенно удобно использовать вариант в стике.
Если вы избегаете антиперспирантов из-за слухов, что токсичные вещества проникают через порезы в кровь и лимфоузлы, где накапливаются и провоцируют рост опухолей, то не волнуйтесь. Действительно, несколько лет этот фейк активно распространяли в соцсетях, но учёные его уже опровергли.
Но антиперспиранты могут раздражать кожу, если потёртости уже есть: будет щипать. Поэтому нужно быть аккуратнее с нанесением их на повреждённые участки.
Нанесите средство для бегунов
Потёртости — серьёзная проблема для бегунов, велосипедистов, триатлонистов и других спортсменов. Они много времени проводят на жаре и движутся с большой скоростью, поэтому могут стирать какие-то области очень сильно.
Для них разработаны специальные составы, которые удобно наносить. Они быстро впитываются, не пачкают одежду и создают на коже сухой невидимый влагостойкий слой, который выдерживает большие нагрузки и сохраняется на коже весь день.
Носите специальное бельё
Для занятий спортом подойдут компрессионные шорты и леггинсы. Кроме улучшения спортивных показателей и профилактики микротравм, они также помогут от потёртостей.
Под повседневные юбки раньше носили панталоны. Сейчас некоторые магазины предлагают современные модели, но не всем хочется акцентировать внимание на белье.
Самый незаметный вариант — это бандалетки. Они представляют собой две широкие полоски ткани, которые надеваются на бёдра и предотвращают натирание. Вы можете найти их в магазинах нижнего белья или сделать самостоятельно, отрезав верхнюю часть от чулок.
Попробуйте похудеть
У людей с лишним весом за счёт подкожного жира увеличивается поверхность кожи. Соответственно меняется количество сальных и потовых желёз, а складки становятся больше. Из-за влажности и трения в них возникают потёртости и опрелости. Поэтому лишний вес — это фактор риска, и кому-то может помочь похудение.
Но трущиеся поверхности — это проблема и стройных женщин, и спортсменов. Дело может быть в узком тазе, но округлых бёдрах, а также накачанных мышцах. Поэтому этот способ подойдёт не всем.
Делайте специальные упражнения
Похудеть в каком-то конкретном месте невозможно. Но иногда бёдра кажутся крупными из-за отёка подкожно-жировой клетчатки, а не большого количества подкожного жира. Это называется липедемой.
В этом случае, кроме здорового образа жизни, помогут специальные упражнения, которые улучшают отток лимфы. Например, йога, катание на велосипеде, плавание, миофасциальный релиз и другие.
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