Наложение швов на желудок позволит быстро похудеть

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В течении 6 месяцев пациенты с морбдным ожирением могут потерять до 40 кг веса благодаря новаторской операции по установлению швов на желудке. Сейчас она начала бесплатно проводиться в государственных клиниках Англии.Морбидное ожирение представляет собой крайнюю степень лишнего веса, и обычно жертвы этого состояния не могут самостоятельно похудеть. Иногда морбидное ожирение вызывается проблемами с силой воли и неправильным питанием, а иногда провоцируется какими-то внутренними сбоями, включая нарушения в работе щитовидной железы или побочные эффекты от приёма сильных гормональных препаратов. В любом случае, диета и физические нагрузки таким пациентам не помогают, и им на помощь должны приходить хирурги. Ученые из Великобритании подчёркивают, что их новаторская операция под названием эндоскопическая рукавная гастропластика, позволяет добиться желаемого эффекта в течение всего 6 месяцев.Операция представляет собой как бы сшивание стенок желудка, которое направлено на уменьшение его размера. В общей сложности, он сокращается на три четверти. Следовательно, человек насыщается гораздо быстрее, ему требуется меньше калорий. Впрочем, прошедших через эту операцию людей настоятельно предупреждают, чтобы они не переусердствовали в приёме пищи, поскольку швы могут разорваться, и желудок снова вернётся к первоначальному размеру.Успех этой операции, которая выглядит несколько эффективней обычных бариатрических манипуляций, зависит от силы воли пациента. Она более успешна, чем прочие варианты, как рассказывают практикующие врачи. Отметим, что столь стремительное похудение оставит пациентов с проблемой большого объема лишней кожи, и решать её придётся с помощью пластических хирургов.