Врач Кржижановская рассказала, что нельзя делать при зубной боли
«Охлаждение или согревание может ухудшить ваше состояние и обострить процесс. Это же относится и к посещению бани. Алкоголь недопустимо принимать при зубной боли — это может усилить боль и осложнить течение заболевания», — предупредила она.
Кроме того, врач не рекомендовала пить антибиотики без рецепта от врача.
«Пить антибиотики без назначения врача нельзя. Вы можете неверно подобрать группу препарата и дозировку», — подчеркнула она.
Эксперт посоветовала обращаться к врачу при появлении зубной боли.
«За болью в живом зубе скрывается кариес, начало пульпита. Соответственно, нельзя затягивать с визитом врача, полагаясь на самолечение. Оно грозит развитием пульпита, периодонтита, флюса», — заключила она.
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