10 заблуждений о нервной системе

Несмотря на убедительные научные данные, повсеместно распространены устаревшие, примитивные или ошибочные представления о причинах и способах устранения...Различные нарушения нервной системы встречаются у 15-20% населения. Эти нарушения могут проявляться вегето-сосудистой дистонией, хронической утомляемостью, депрессией, сонливостью днем и бессонницей ночью, страхами, тревогой, безволием, головными болями, раздражительностью, повышенной чувствительностью к погодным изменениям и другими симптомами, носящими индивидуальный характер.Несмотря на убедительные научные данные, повсеместно распространены устаревшие, примитивные или ошибочные представления о причинах и способах устранения этих состояний. К сожалению, этому в немалой степени способствует и отсутствие должной эрудиции среди медработников. Мифы в данной области знаний крайне живучи и приносят немалый вред хотя бы потому, что не оставляют ничего другого, кроме как мириться с возникшими нервными расстройствами.Наиболее стойкие и распространенные заблуждения состоят в следующем.Миф первый: «Главной причиной нервных расстройств являются стрессы»Если бы это соответствовало истине, такие расстройства никогда не возникали бы на фоне полного жизненного благополучия. Жизненные реалии, однако, весьма часто свидетельствуют о совершенно обратном. Стресс, действительно, может приводить к нервным нарушениям. Но для этого он должен быть либо слишком сильным, либо слишком длительным. В остальных случаях последствия стрессов наступают лишь у тех, чья нервная система была нарушена еще до наступления стрессовых событий.Нервные нагрузки здесь всего лишь играют роль проявителя, используемого в фотографии, то есть делают скрытое — явным. Если, например, обычный порыв ветра валит деревянный забор - то главной причиной этого события будет отнюдь не ветер, а слабость и ненадежность сооружения.Частым, хоть и не обязательным показателем нездоровья нервной системы служит повышенная чувствительность к прохождению атмосферных фронтов. Вообще, для ослабленной нервной системы в роли «стресса» может выступать все, что угодно, например — капающая из крана вода или самый незначительный бытовой конфликт.С другой стороны, каждый может вспомнить немало примеров, когда люди, долгое время находившиеся в крайне незавидных, тяжелых обстоятельствах, становились от них только сильнее — и духом, и телом. Разница в малом — в правильной или нарушенной работе нервной клетки.Миф второй: «Все болезни — от нервов»Это одно из давних, наиболее устойчивых заблуждений. Если бы данное утверждение было бы справедливым, это означало бы, например, что любая армия после месяца боевых действий полностью превращалась бы в походный лазарет. Ведь, по идее, столь мощный стресс, как реальный бой, должен был бы вызвать заболевания у всех, кто в нем участвовал. Но на самом деле такие явления отнюдь не носят столь массового характера.В мирной жизни также существует немало профессий, связанных с повышенными нервными нагрузками. Это — врачи «скорой помощи», работники сферы обслуживания, педагоги и пр. Среди представителей названных профессий, однако, нет всеобщей и обязательной заболеваемости.Принцип «Все болезни — от нервов» означает, что болезни возникают «на ровном месте», по единственной причине нарушения нервной регуляции. — Мол, человек был полностью здоров, но после вызванных неприятностями переживаний стал испытывать, например, боли в сердце. Отсюда — вывод: нервные нагрузки вызвали заболевание сердца.В действительности же за всем этим кроется нечто другое: дело в том, что многие заболевания носят скрытый характер и далеко не всегда сопровождаются болевыми ощущениями. Очень часто эти заболевания проявляют себя лишь тогда, когда к ним предъявляются повышенные требования, в том числе — связанные с «нервами».Например, больной зуб может долго не выдавать себя, пока на него не попадет горячая или холодная вода.Сердце, которое мы только что упоминали, также может быть поражено болезнью, но в начальных или умеренных стадиях это может не давать ни боли, ни других неприятных ощущений. Основным, а в большинстве случаев — единственным методом исследования сердца является кардиограмма. При этом, общепринятые методы ее проведения оставляют нераспознанными большую часть сердечных недомоганий.Цитата: «ЭКГ, снятая в покое и вне сердечного приступа, не позволяет диагностировать около 70% всех сердечных заболеваний»(«Стандарты диагностики и лечения» СПб, 2005г).В диагностике других внутренних органов имеются проблемы ничуть не меньшие, о чем — далее.Таким образом, утверждение «Все болезни — от нервов» изначально неверно. Нервные нагрузки всего лишь ставят организм в такие условия, что начинают проявляться те заболевания, которыми он уже был болен. О реальных причинах и правилах лечения этих заболеваний — на страницах книги «Анатомия жизненной силы. Секреты восстановления нервной системы», доступно и доходчиво.Миф третий: «При нервных расстройствах нужно принимать только те препараты, которые непосредственно действуют на нервную систему»Прежде чем перейти к фактам, опровергающим эту точку зрения, можно поставить простые вопросы о том, что нужно лечить, если рыба в пруду больна — рыбу или пруд? Может быть, заболевания внутренних органов вредят только им самим? Возможно ли, чтобы нарушение деятельности какого-либо органа никак не отражалось на состоянии организма?Очевидно, нет. Но нервная система человека — такая же его часть, как сердечно — сосудистая, эндокринная или любая другая. Имеется целый ряд заболеваний, возникающих непосредственно в мозге. Именно для их лечения должны приниматься лекарства, напрямую влияющие на мозговую ткань. При этом, несравнимо более часто нервно-психологические проблемы являются следствием общих нарушений физиологии или биохимии организма. Например, хронические заболевания внутренних органов имеют очень важное свойство: все они, так или иначе, нарушают мозговое кровообращение. Кроме этого, каждый из этих органов способен оказывать свое, особое влияние на нервную систему — в силу тех специфических задач, которые он выполняет в организме.Упрощенно, эти задачи сводятся к тому, чтобы поддерживать постоянство состава крови — так называемый «гомеостаз». Если данное условие не выполняется, то спустя некоторое время возникают нарушения тех биохимических процессов, которые обеспечивают работу мозговых клеток. Это и является одной из главных причин всевозможных нервных расстройств, которые, к слову, могут быть единственным проявлением заболеваний внутренних органов.Имеется официальная статистика, согласно которой у лиц с хроническим течением этих заболеваний, нервно-психические отклонения отмечаются в 4 — 5 раз чаще, чем среди всего населения в целом.Весьма показателен эксперимент, когда паукам вводили кровь здоровых людей, после чего в жизнедеятельности насекомых не отмечалось никаких изменений. Но, когда паукам вводили кровь, взятую от психически больных, поведение членистоногих резко менялось. В частности, они начинали совершенно иначе плести паутину, которая становилась уродливой, неправильной и ни на что не годной (при расстройствах некоторых органов в крови человека могут находиться десятки веществ, которые и сегодня не могут быть идентифицированы).Сведения о том, что заболевания внутренних органов нарушают работу мозга, накапливались очень долго. Эти сведения подтверждались, в частности, слишком малой эффективностью общеоздоровительных мероприятий, применяемых при ослаблении нервной системы, тогда как прицельное лечение нарушенных органов приводило к ее скорой реабилитации.Интересно, что такие же наблюдения сделала и китайская медицина много столетий назад: иглоукалывание так называемых «общеукрепляющих точек» часто давало мало пользы, а разительные исцеления происходили лишь тогда, когда использовались точки, связанные с конкретными ослабленными органами. В трудах классиков европейской медицины говорится о том, что «… не нужно назначать нервоукрепляющее лечение, а надо доискиваться и атаковать те причины внутри организма, которые привели к ослаблению нервной системы.»К сожалению, знания такого рода изложены лишь в специальной научной литературе. К еще большему сожалению, выявление и лечение хронических, вялотекущих заболеваний отнюдь не относится к приоритетам современной поликлинической медицины.В «Анатомии жизненной силы…» наглядно показано, как и за счет чего происходит угнетение нервной системы при наиболее частых и распространенных нарушениях со стороны внутренних органов. Приведены косвенные и малозначительные, казалось бы, признаки, которыми проявляются эти нарушения. Также описаны доступные и эффективные методы их устранения, наряду с описанием механизма их лечебного действия.Миф четвертый: «При ослаблении жизненного тонуса нужно принимать тонизирующие средства вроде элеутерококка, родиолы розовой или пантокрина»Тонизирующие средства (так называемые «адаптогены») на самом деле не могут устранить ни одной причины ослабления жизненного тонуса. Их могут принимать только здоровые люди перед значительными физическими или нервными нагрузками, например — перед дальним путешествием за рулем. Прием этих средств лицами с ослабленной нервной системой приведет только к тому, что будут израсходованы их последние внутренние резервы.Ограничимся мнением д.м.н., профессора И.В.Киреева:«Тонизирующие средства облегчают состояние пациента на непродолжительное время, за счет индивидуального потенциала организма».Другими словами — даже при очень скромных доходах можно обедать в ресторанах. Но только три дня в месяц. За счет чего питаться далее — неизвестно.Миф пятый: «Целеустремленность и любые другие качества человека зависят только от него самого»Всякий думающий человек подозревает, по меньшей мере, что это не совсем так. Что же касается научных взглядов, они могут быть представлены следующими данными: за целеустремленную деятельность у человека отвечают особые участки мозга — лобные доли.Имеется довольно много причин, способных нарушить их нормальное состояние. Например — затрудненное или сниженное кровообращение в данной области мозга. При этом абсолютно не страдают мышление, память и вегетативные рефлексы (кроме тяжелых, клинических случаев). Однако, подобные нарушения вызывают изменения в тонких нейрональных механизмах целеполагания, из-за чего человек становится несобранным, неспособным к концентрации внимания и волевым усилиям для достижения цели (в быту: «Без царя в голове», «В голове — ветер» и др.).Заметим, что нарушения в разных зонах мозга вызывают самые различные изменения в психологии человека. Так, при нарушениях в одной из таких зон начинают резко преобладать инстинкт самосохранения, беспричинная тревога и страх, а отклонения в работе других зон делают людей слишком смешливыми.Вообще, важнейшие психологические характеристики личности в огромной, превалирующей степени зависят от особенностей работы некоторых мозговых структур. При помощи электроэнцефалограмм, например, было выявлено, каким образом влияет на личностные качества человека преобладающая у него частота биоэлектрической активности мозга:— лица с хорошо выраженным альфа-ритмом (8-13 Гц) — это активные, стабильные и надежные люди. Для них характерны высокая активность и упорство, точность в работе, особенно в условиях стресса, хорошая память;— лица с преобладающим бета-ритмом (15-35 Гц) демонстрировали низкую концентрацию внимания и неаккуратность, допускали большое количество ошибок при низкой скорости работы, обнаруживали низкую устойчивость к стрессу.Кроме этого, было выявлено, что лица, у которых нервные центры работали в унисон друг с другом в передних отделах мозга — характеризовались выраженной авторитарностью, независимостью, самоуверенностью, критичностью. Но по мере того, как этот унисон смещался назад, к центральной и теменно-затылочной областям мозга (соответственно 50 и 20 % испытуемых), эти психологические качества претерпевали изменения вплоть до прямо противоположных.Проведенное в США исследование объяснило, например, почему подростки в большей степени, чем взрослые, склонны к рискованным поступкам: употреблению наркотиков, случайным половым связям, вождению автомобиля в нетрезвом виде и пр. Изучив данные энцефалограмм, ученые пришли к выводу, что у молодых людей, по сравнению со взрослыми, значительно уменьшена биологическая активность в тех участках мозга, которые отвечают за принятие осмысленных решений.Попутно развеем еще один миф о том, что человек, якобы, сам создает свой характер. Ошибочность данного суждения следует хотя бы из того факта, что основные черты характера складываются примерно к четырехлетнему возрасту. В большинстве случаев, это тот период детства, начиная с которого люди помнят себя. Таким образом, «костяк» характера формируется без учета наших пожеланий (в пословицах: «Детеныш льва уже похож на льва», «Луком родился, — луком, а не розой и умрешь»).Методом позитронной томографии были получены сведения о том, что каждому типу характера здоровых людей соответствуют определенные особенности кровотока в различных областях мозга (то же, к слову, лежит и в основе деления людей на две большие группы — интровертов и экстравертов).По схожим, независимым от нас причинам возникают индивидуальные особенности походки, почерка и многое другое. При всем этом, можно легко избавиться от многих нежелательных черт своего характера, если устранить те препятствия, которые мешают нормальной работе нервных клеток. Как именно — в моей книге.Миф шестой: «Депрессию вызывают или тяжелые жизненные обстоятельства, или неправильный, пессимистический образ мыслей»Очевидно, нужно согласиться с тем, что далеко не у всех, кто оказался в сложных жизненных условиях, возникает депрессия. Как правило, здоровая и сильная нервная система позволяет перенести вынужденную смену жизненного уклада без особого ущерба для себя. Стоит, однако, заметить, что этот процесс обычно сопровождается весьма болезненным периодом, в течение которого происходит понижение «уровня притязаний», то есть отказ от ожидаемых или привычных жизненных благ.Нечто подобное происходит и в случае неизбежных утрат близких. Если же потеря близкого человека вызывает стойкие и все более усиливающиеся негативные симптомы, это заставляет подозревать наличие в организме скрытых телесных или нервных заболеваний. В частности, если кто-либо в таких случаях начинает заметно терять в весе — это повод думать о наличии рака желудка.Что до «печального образа мыслей» и якобы порождаемой им депрессии, то все обстоит несколько иначе: вначале возникает депрессия, и только затем ей находят различные правдоподобные объяснения («Все — плохо», «Жизнь бессмысленна» и пр.).С другой стороны, каждый без труда может припомнить разудалых розовощеких увальней, пышущих жизнелюбием во всех его формах, но обладающих при этом крайне примитивной жизненной философией. Депрессия есть проявление нарушенной деятельности мозговых клеток. Безусловно, наряду с этим существуют и такие события, как «горе» или «большое горе». Они могут вызвать депрессию и у абсолютно здоровых людей, но душевные раны в этом случае рано или поздно затягиваются. Тогда говорят, что «Время лечит».Различить в себе депрессию иногда весьма трудно, поскольку она может прятаться под разными одеждами и масками. Даже те, кто точно знает о своей подверженности депрессиям, далеко не всегда могут распознать очередное обострение данного заболевания, настолько естественными кажутся им рисуемые депрессией мрачные картины мировосприятия.На страницах «Анатомии жизненной силы…» приведен полный перечень прямых и косвенных признаков, которые позволят выявить у себя возможное наличие депрессивных расстройств.Миф седьмой: «Если человек не может избавиться от курения — значит у него слабая сила воли»Заблуждение, имеющее давние корни и чрезвычайно широко распространенное. Ошибочность данного мнения состоит в следующем.Известно, что компоненты табачного дыма начинают, рано или поздно, участвовать в биохимических реакциях организма, вытесняя собой вещества, специально предназначенные для этого природой. Мало того, что это извращает важнейшие процессы в организме, — курение вызывает перестройку работы нервной системы, после чего ей будут требоваться все новые и новые порции никотина. При отказе от курения в мозге должны произойти обратные изменения, которые позволят ему вновь перейти на «полное внутреннее обеспечение». Но данный процесс происходит лишь у тех, чья нервная система обладает высокими возможностями адаптации, то есть способности к приспособлению (общеизвестные примеры адаптации — это моржевание и открытие «второго дыхания» у бегунов на длинные дистанции).Согласно статистике, способность к адаптации снижена, в той или иной степени, примерно у 30% населения — по причинам, от них не зависящим и доступно описанным далее. Приспособительные реакции происходят на клеточном уровне, поэтому повысить свои адаптивные возможности с помощью «силы воли» практически невозможно (ибо сказано: «Выше головы не прыгнешь»).Описано, например, немало случаев, когда людей, желающих во что бы то ни стало покончить с курением, по их просьбе увозили и оставляли далеко в тайге или в других местах, где приобретение сигарет было бы невозможным. Но уже через день-два табачное воздержание становилось настолько невыносимым («физиологическая абстиненция»), что вынуждало этих людей курить прошлогоднюю листву и напролом добираться до ближайшего поселения.Также персоналу кардиологических стационаров хорошо известны отнюдь не единичные эпизоды, когда их пациенты продолжали курить, даже находясь под угрозой повторных инфарктов. Исходя из таковых реалий, лицам со сниженной адаптивностью, намеревающимся отказаться от курения, предварительно рекомендуется прием препаратов, искусственно улучшающих работу мозга — вплоть до антидепрессантов.Примерно таким же образом обстоят дела и с алкогольной зависимостью.Попутно заметим, что приспособительные возможности небезграничны и у лиц со здоровой нервной системой. Например, одна из пыток, применяемых криминалитетом, состоит в насильственных инъекциях тяжелых наркотиков, после чего человек становится наркоманом. Дальнейшее известно.Все вышесказанное, впрочем, никоим образом не отменяет эффективности описанных в книге методов, способных восстановить силу и нормальную адаптивную способность нервных клеток.Миф восьмой: «Нервные клетки не восстанавливаются» (вариант: «Сердитые клетки не восстанавливаются»)Этот миф утверждает, что нервные переживания, проявляемые в виде гнева или других отрицательных эмоций, влекут за собой необратимую гибель нервной ткани. На самом деле, отмирание нервных клеток — процесс постоянный и естественный. Обновление этих клеток происходит в разных участках мозга со скоростью от 15 до 100% в год. При стрессах усиленно «расходуются» не сами нервные клетки, а те вещества, которые обеспечивают их работу и взаимодействие между собой (прежде всего — так называемые «нейротрансмиттеры»).Из-за этого может возникнуть постоянный дефицит этих веществ и, как следствие — затяжное нервное расстройство (полезно знать, что упомянутые вещества безвозвратно тратятся мозгом при любых психических процессах, в том числе — при мышлении, общении и даже тогда, когда человек испытывает удовольствие. Всегда действует один и тот же природный механизм: если каких-либо впечатлений становится чересчур много, мозг отказывается их правильно воспринимать (отсюда — пословицы: «Где тебя любят — туда не учащай», «Гость и рыба плохо пахнут на третий день» и др.).Из истории, например, известно, что многие восточные властители, регулярно пресыщаясь всеми возможными земными утехами, полностью утрачивали способность получать удовольствие от чего бы то ни было. Вследствие этого обещались немалые вознаграждения любому, кто смог бы вернуть им хотя бы какую-то радость жизни.Еще один пример — это так называемый «принцип конфетной фабрики», согласно которому даже у людей, которые очень любили сладости, уже после месяца работы на кондитерском производстве возникает стойкое отвращение к данной продукции.Миф девятый: «Лень — это придуманный недуг для тех, кто не хочет работать»Обычно считают, что у человека имеется только три природных инстинкта: самосохранение, продление рода и пищевой. Между тем, этих инстинктов у человека гораздо больше. Один из них — это «инстинкт экономии жизненных сил». В народном фольклоре он присутствует, например, в виде поговорки «Глупец начнет думать, когда устанет».Данный инстинкт присущ всему живому: в научных экспериментах любые подопытные особи всегда отыскивают наиболее легкий путь к кормушке. Найдя его, в дальнейшем они пользуются только им («Мы все ленивы и нелюбознательны» А.С. Пушкин).В то же время, имеется определенное количество людей, которые испытывают постоянную потребность в труде. Таким способом они уходят от внутреннего дискомфорта, вызванного переизбытком энергии. Но и в этом случае силы тратятся ими только на ту деятельность, которая способна принести пользу или доставить удовольствие, например — игру в футбол.Необходимость расходовать энергию на бессмысленную работу вызывает страдания и активное неприятие. Например, для наказания отроков во времена Петра I, их заставляли в буквальном смысле «толочь воду в ступе». По большому счету, инстинкт экономии жизненных сил требует довольно жесткого равновесия между трудом и получаемым вознаграждением. Попытки длительно игнорировать данное условие привели, в частности, к отмене крепостного права в России и к экономическому краху СССР.Лень — это не что иное, как проявление инстинкта экономии жизненных сил. Частое возникновение этого чувства свидетельствует о том, что запасы энергии в организме снижены. Лень, апатия — наиболее частые симптомы синдрома хронической усталости — то есть измененного, нездорового состояния организма. Но при любом состоянии организма много энергии тратится на его внутренние запросы, в том числе — на поддержание температуры тела, сердечные сокращения, дыхательные движения. Достаточно большое количество энергии уходит только на то, чтобы держать мембраны нервных клеток под определенным электрическим напряжением, что равнозначно простому поддержанию сознания. Таким образом, возникновение лени или апатии — это биологическая защита от «разбазаривания» жизненных сил в случае их дефицита. Непонимание данного механизма служит почвой для бесчисленных семейных конфликтов, а также вызывает у многих людей идеи самообвинения («Я стал слишком ленивый»).Миф десятый: «Хроническая усталость пройдет, если дать организму отдых»Опровержение: у здоровых людей, даже связанных с тяжелой и каждодневной физической работой, силы полностью восстанавливаются после ночного сна.В то же время, многие ощущают постоянную усталость и при отсутствии мышечной нагрузки как таковой. Разгадка этого противоречия в том, что образование или высвобождение энергии в организме могут быть нарушены на любом этапе, в силу разнообразных внутренних причин.Например, одна из них — незаметное ослабление работы щитовидной железы (гормоны, вырабатываемые данной железой — тот же керосин, которым брызгают на сырые дрова). В результате обмен веществ и энергии в организме и мозге замедляется, становясь неполноценным.Очень часто, к сожалению, подобные причины нервных расстройств игнорируются психиатрами и врачами других специальностей. Для справки — до 14% пациентов, направляемых к психиатрам или психотерапевтам по поводу слабости или депрессии, на самом деле страдают только от сниженной деятельности щитовидной железы.