Супертаблетки избавят почечных больных от уколов

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Учёные из Великобритании разработали уникальные таблетки, которые позволят пациентам с больными почками избавиться от болей при инъекциях в случае развития анемии. Речь о многих тысячах хронических больных, которые должны делать самостоятельные уколы не реже трёх раз в неделю.Британские учёные разработали укрепляющие кровь таблетки, способные заменить инъекции для профилактики анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Подобного рода уколы люди должны проводить до трех раз в неделю. Приблизительно 90% жертв почечной недостаточности сталкиваются с анемией, при которой клетки крови не доставляют достаточного количества кислорода к тканям организма, что провоцирует головокружения и сильнейшую утомляемость. До последнего времени эти симптомы лечились с помощью препаратов, которые больные должны были колоть себе сами, а также переливаний железа в больницах дважды в год.И вот новая таблетка под названием роксадустат (roxadustat), предназначенная для приёма трижды в неделю в домашних условиях, показала ничуть не меньший эффект. Сейчас этот препарат уже внедряют для бесплатной выдачи пациентам британских клиник. Лекарство точно также эффективно защищает пациентов от анемии, как и другие действующие методики, избавляя от необходимости разного рода уколов и капельниц.Почки отфильтровывают токсины из крови, которые затем попадают в мочевой пузырь и вместе с мочой вымываются из организма. Но у миллионов людей есть почечная недостаточность, когда эти органы не функционируют адекватно. Как правило, она вызывается хроническими расстройствами вроде диабета и гипертонии. Существует 5 стадий почечной недостаточностью от небольшого снижения функционала до полного отказа, когда пациентам нужен гемодиализ. Болезнь становится хронической, когда почки функционируют не менее чем 40% от своего нормального показателя, это третья стадия. Именно в этот момент они перестают производить эритропоэтин - гормон, который и запускает выработку красных кровяных клеток.