Магниты избавят от шоколадной зависимости

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Многие люди страдают от разных зависимостей, начиная с сигарет, алкоголя и азартных игр, и заканчивая обезболивающими препаратами. Шоколадная зависимость относится к числу наиболее распространённых, и от неё не так легко избавиться, как многим кажется.Тяга к шоколаду бывает настолько сильной, что она заставляет человека среди ночи выходить в магазин и приобретать себе плитку-другую. В психологии эта зависимость объясняется, как неспособность контролировать действия, приём или использование чего-либо до такой степени, что это может причинить вам вред. Иногда таких шокоголиков называют ещё и шоколадными наркоманами. И вот исследователи из Госпиталя Биргем энд Уименс в США идентифицировали конкретную цель в мозге, по-видимому, вызывающую такую зависимость. Её теоретически можно отключить с помощью методики под названием транскраниальная магнитная стимуляция.Она предполагает приложение похожего на ракетку для настольного тенниса устройства к различным частям головы. Устройство создает высокофокусированные магнитные импульсы, которые генерируют электрический ток, изменяющий активность частей мозга, находящихся ближе всего к этому устройству. Хотя это звучит несколько пугающе, в реальности, процедура не влечёт за собой каких-то повышенных рисков. И болевыми ощущениями не сопровождается.Уже сегодня с помощью данной методики добровольцам ограничивали движения пальцев, способность считать до десяти, разговаривать или петь. Естественно, временно - в целях демонстрации потенциала технологии. Теперь её предлагают использовать для борьбы с разного рода зависимостями. Конечно, на первое место будут выходить зависимости от наркотиков, алкоголя и сигарет. Но и тягу к шоколаду тоже можно будет обуздать с помощью транскраниальной стимуляции.