Будь в форме! 7 правил здоровой летней диеты

Лето может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как обезвоживание, расстройство желудка, бактериальные инфекции, тепловой удар. Поэтому крайне важно убедиться, что вы едите правильные продукты и вести здоровый образ жизни.Вот некоторые полезные советы для лета, которые должен знать каждый.1. Ешьте сезонные фрукты и овощиВ наши дни большинство овощей и фруктов доступны круглый год, однако потребление сезонных продуктов имеет большую пользу для здоровья. Всегда выбирайте свежесобранные продукты, чтобы извлечь из них лучшее. Стоит обратить внимание на манго, сливы, помидоры, ягоды, арбуз, апельсины, сельдерей.2. Соблюдайте питьевой режимПитьевая вода чрезвычайно важна, поскольку она позволяет избежать обезвоживания и помогает организму функционировать лучше. Убедитесь, что вы выпили 8–10 стаканов воды и хорошо увлажняете тело. Не пейте очень охлажденную воду, так как это только нанесет ущерб вашему здоровью.3. Урежьте порцииНа переваривание пищи в жаркую погоду уходит очень много времени, не стоит злоупотреблять большим количеством продуктов. Летом стоит выбирать более легкие блюда, а не тяжелые, особенно в ночное время.4. Употребляйте больше охлаждающих продуктовВыбирайте больше продуктов, охлаждающих и увлажняющих. Ешьте больше арбуза, кунжута, кокосовой воды, огурца, мяты, семян фенхеля и др.5. Выбирайте свежевыжатые соки вместо холодных напитковЛетом хочется чаще пить, это заставляет нас прибегать к холодным и энергетическим напиткам, которые могут оказаться опасными. Всякий раз, когда вы чувствуете жажду, выбирайте чистую воду и апельсиновый сок или дынный сок.6. Легкие закускиПерейдите с жареных блюд на легкие варианты закуски — орехи, семечки, фрукты и другие.7. Гигиена является ключом к здоровому телуУбедитесь в чистоте того, что вы едите или пьете. Всегда мойте руки перед едой.Эти здоровые советы обеспечат счастливое и здоровое лето!