Почему ограничивать себя в питании — вредно

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Эксперты предупредили, что диеты, подразумевающие какие-то ограничения в питании, вовлекают людей в нездоровую ситуацию. Хотя это кажется быстрым способом похудеть, на самом деле такие диеты приносят больше вреда, чем пользы. Голодание, уменьшенное количество еды и неправильное потребление калорий могут привести к негативным побочным эффектам.Так, потребление слишком малого количества калорий замедляет метаболизм и приводит к потере мышечной массы. Сначала вы быстро похудеете, но потом ваше тело начнет «удерживать каждую калорию», предупреждают эксперты.Помимо того, что в целом вы едите меньше, вы больше не получаете достаточного количества питательных веществ и витаминов, которые могут содержаться в здоровой пище. А еще ограничения в пище могут повлиять на вашу социальную жизнь. Например, вы лишний раз не пойдете с друзьями в кафе.