Почему ограничивать себя в питании — вредно
Так, потребление слишком малого количества калорий замедляет метаболизм и приводит к потере мышечной массы. Сначала вы быстро похудеете, но потом ваше тело начнет «удерживать каждую калорию», предупреждают эксперты.
Помимо того, что в целом вы едите меньше, вы больше не получаете достаточного количества питательных веществ и витаминов, которые могут содержаться в здоровой пище. А еще ограничения в пище могут повлиять на вашу социальную жизнь. Например, вы лишний раз не пойдете с друзьями в кафе.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://woman.rambler.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий