5 проблем, которые вызывает сидячий образ жизни, и способы их решения

От ожирения до депрессии и тревожности.С появлением компьютеров огромное количество людей перешло на сидячую работу. Естественно, это куда приятнее, чем целый день проводить на ногах. Но, как и многие приятные вещи, неподвижное времяпрепровождение на стуле несёт множество негативных последствий.Какие проблемы вызывает сидячий образ жизни1. Увеличение весаДвижение заставляет ткани вашего тела вырабатывать фермент липопротеинлипазу, который контролирует количество липидов в крови и помогает перерабатывать жиры и сахара, поглощаемые с пищей. Сидячий образ жизни же приводит к нехватке этого фермента, что отрицательно сказывается на способности организма сжигать жир. И в результате вы начинаете толстеть.Долгое сидение увеличивает риск метаболического синдрома. Особенно это сказывается на людях, которые не только подолгу сидят, но и не занимаются спортом.Однако даже далёкие от спорта люди могут сжигать лишние калории, когда ходят, стоят или даже ёрзают, но не сидят неподвижно. Поэтому если у вас есть возможность просто встать и пройтись во время рабочего дня, то сделайте хотя бы это.2. Риск ранней смертиНаблюдения за состоянием здоровья порядка одного миллиона обследуемых показали, что люди, которые много сидят, с большей вероятностью умрут в раннем возрасте. Фактически риск ранней смерти у ведущих сидячий образ жизни возрастает на 22–49%.Всемирная организация здравоохранения сообщает, что нехватка физической активности становится причиной 6% смертей по всему миру. По данным ВОЗ, сидячий образ жизни является основной причиной приблизительно 21–25% случаев рака молочной железы и толстой кишки, 27% случаев диабета и приблизительно 30% случаев ишемической болезни сердца.3. Диабет и сердечные заболеванияИсследователи связывают сидячий образ жизни с почти что 30 хроническими болезнями. В частности, от долгого сидения повышается риск развития сердечных заболеваний. Кроме того, если вы подолгу не встаёте с места и проходите меньше 1 500 шагов в день, у организма увеличивается резистентность к инсулину, а это является основной причиной диабета второго типа.4. Боли в костях и мышцахЕсли вы подолгу сидите в неудобном кресле, то наверняка уже знакомы с болью в спине и шее. Нехватка физической активности отрицательно сказывается на костях позвоночника и мышцах спины, и это приводит к хроническим болям, которые затрудняют движение в дальнейшем.В итоге получается замкнутый круг: у вас болят мышцы, потому что вы мало двигаетесь, и вы мало двигаетесь из?за того, что у вас болят мышцы.5. Депрессия и тревожностьИсследователи связывают долгое сидение с развитием депрессии и тревожности. По данным специалистов из Южной Кореи, люди, сидящие по 8–10 часов в день, имеют больше шансов приобрести серьёзное депрессивное расстройство по сравнению с теми, кто проводит в таком положении только 5 часов. И как считают психологи, шансы депрессии при неактивном образе жизни возрастают втрое.Кроме того, нехватка физической активности приводит к увеличению стресса. Сотрудники, занятые сидячей работой больше 6 часов в день, быстрее перенапрягаются и тяжелее переносят неприятные ситуации.Как избежать проблемОчевидно, что нужно меньше сидеть и больше двигаться. Учтите, однако, значительный нюанс. Согласно эксперименту, проведённому специалистами Медицинского центра Университета Маастрихта, короткие часовые нагрузки на пике возможностей не компенсируют предшествующих долгих часов неподвижного сидения.Ещё одно исследование показало, что сидеть подолгу вредно независимо от того, каким физическим нагрузкам вы подвергаете себя после. Так что даже если вы регулярно ходите в спортзал после сидячей работы, он не особо поправит ситуацию.Доктор Джеймс Левин, исследователь из клиники Майо в Миннесоте, ввёл термин «термогенез повседневной активности» (NEAT) — это энергия, которую мы затрачиваем на все свои действия, кроме сна, еды и спорта. Ходьба, стояние, потягивания, да даже уборка кухни и мытьё посуды — в общем, небольшие, но регулярные движения — лучше противостоят проблемам, вызываемым сидячим образом жизни, чем одна интенсивная тренировка.Доктор Эдвард Ласовский из Американского совета по физической медицине и реабилитации рекомендует регулярно прибегать к следующим мерам.По крайней мере каждые 30 минут вставайте и прохаживайтесь по комнате или офису.Смотрите телевизор или разговаривайте по телефону стоя. Выиграете вдвойне: во?первых, получите необходимую физическую нагрузку, во?вторых, сократите время на болтовню и телик, потому что вряд ли кому?то под силу делать это стоя часами.Ходите с коллегами на встречи вживую, вместо того чтобы подолгу сидеть перед мониторами в конференц?зале.Если вы работаете за столом, попробуйте отказаться от кресла. Купите стол с регулируемой высотой и занимайтесь делами стоя. Некоторые умудряются работать ещё и во время ходьбы на беговой дорожке.По словам исследователей из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета, даже лёгких, но постоянных физических нагрузок будет достаточно, чтобы снизить риск преждевременной смерти на 17%, а если при этом ещё бегать и кататься на велосипеде, то на все 35. В общем, просто старайтесь сидеть как можно меньше.