Средиземноморская диета защитит от дряхлости

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Следование средиземноморской диете может надолго задержать развитие возрастной дряхлости. К такому выводу пришли учёные из Гарвардской медицинской школы.Американское исследование показало, что считающаяся одной из самых полезных в мире средиземноморская диета предотвращает возрастную слабость или дряблость. Так называют состояние повышенной уязвимости человека в результате снижения функции многих физиологических систем. Дряхлость - вовсе не обязательное следствие старения, с ней сталкиваются 15% пожилых людей, и она приводит к прочим проблемам со здоровьем.Общие преимущества средиземноморской диеты хорошо известны, но вот её роль в уменьшении старческой дряхлости остаётся неясной. Исследование показало, что данный стиль питания, включающий большое количество оливкового масла, морепродуктов, фруктов или овощей и минимум красного мяса предотвращает развитие старческой слабости. В наблюдениях приняли участие 2 384 здоровых взрослых человека, у всех оценивалась интенсивность средиземноморского режима питания и потребления антиоксидантов на основе анкет. Наблюдения проводились 11 лет. Чем выше был балл по шкале средиземноморской диете, то есть более высокая приверженность этому питанию, тем вероятность развития старческой слабости снижалась сильнее - дополнительно на 3%.Исследование также определило, связаны ли какие-то специфические антиоксиданты вроде каротиноидов или витаминов Е и С, содержащиеся в средиземноморской диете, со снижением риска старческой дряхлости. Более активное употребление каротиноидов наиболее сильно уменьшало вероятность развития возрастной слабости у мужчин и женщин среднего и пожилого возраста. При этом витамины Е и С такого активного влияния на риск старческой слабости не оказывали.