3 первых признака инсульта: запомните, чтобы спасти жизнь

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Если хотя-бы кто-то запомнит эту несложную информацию, мы сможем спасти жизни некоторым людям. Прочитайте, пожалуйста, следующую информацию!Во время отдыха на природе, моя подруга спотыкнулась и упала – она заверила всех, что с ней все хорошо (друзья настаивали на вызове скорой помощи) и что она просто спотыкнулась о камень т.к. еще не привыкла к своей новой обуви. Друзья помогли ей отряхнуться и протянули ей новую тарелку с едой. Мери продолжала наслаждаться отдыхом, несмотря на то, что она казалась немного взбудораженной. Позже позвонил Муж Мери и сообщил всем, что его жену забрали в больницу – (в 6 часов вечера Мери не стало). Вовремя пикникаунееслучился инсульт. Если бы ее друзья знали, как установить признаки инсульта, может, Мери была бы с нами сегодня. . .Кто-то бы еще не умер. Вместо этого они чувствуют себя беспомощными и без надежды что-либо изменить.Как установить инсультА прочитать эту информацию — нужно потратить всего минуту времени !Врач невролог в последствии заявил, что если бы он мог добраться до пострадавшего в течение трех часов, он бы мог полностью устранить последствия инсульта….полностью. Он также обратил внимание, что проблема в том, как установить инсульт, поставить правильный диагноз и затем доставить пострадавшего в течение 3 часов в медицинское учреждение для оказания помощи, что достаточно сложно осуществимо силами свидетелей происшествия.Ради Бога постарайтесь запомнить 3 основных шага в распознавании симптомов инсульта, так называемые «УЗП».Прочитайте и запомните!Иногда трудно сразу распознать симптомы инсульта. К сожалению, отсутствие осведомленности приводит к трагедиям. Пострадавший от инсульта может получить серьезные нарушения работы мозга, в случае если находящимся поблизости людям не удалось вовремя распознать признаки инсульта.На сегодня, врачи утверждают, что любой свидетель происшествия может распознать симптомы инсульта, задав пострадавшему три простых вопроса:У* Попросите пострадавшего УЛЫБНУТЬСЯ.З*Попросите ЗАГОВОРИТЬ. Попросить выговорить простое предложение. Связно. Например: За окном светит солнце.П* Попросите его или ее ПОДНЯТЬ обе руки.Внимание! Еще один способ распознать инсульт помимо вышеупомянутых: попросите пострадавшего высунуть язык. И если язык кривой или неправильной формы и западает на одну или другую сторону, то это тоже признак инсульта. Если Вы отметили у пострадавшего проблему с каким-то из этих заданий, немедленно вызывайте скорую и опишите симптомы прибывшим на место медикам.PS: Ещё несколько симптомов: внезапная слабость, потемнение в глазах или снижение остроты зрения на один глаз, неспособность понимать чужую речь, внезапная сильная головная боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой, нарушение ориентации в пространстве, потеря устойчивости и сознания! Кардиологи уверяют, что каждый, кто прочтет данные рекомендации, может быть уверен, по крайней мере, одну жизнь он спас!