Диетолог Зубарева назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак

Из рекомендаций диетолога Натальи Зубаревой следует, что колбасу на завтрак нельзя употреблять ни в каком виде.Рассуждая о продуктах, которые нельзя есть на завтрак, диетолог Зубарева назвала продукты, которыми многие россияне как раз привыкли завтракать. В стоп-лист специалист внесла все виды колбасы и сосисок, а также кофе.«В стоп-листе на завтрак должны быть кофе, сосиски, бекон, колбасы. Сейчас вообще нельзя есть никакую колбасу», - заявила эксперт.Также диетолог Зубарева посоветовала не пить на завтрак соков, тем более, не начинать ими свой день, то есть, не пить натощак. Такие напитки способствуют быстрому повышению уровня сахара в крови. Если очень хочется сок, то его лучше выпить после приема пищи.