Эксперты рассказали, можно ли есть сырые баклажаны

Дикий баклажан изначально произрастал на Юге Азии, Среднем Востоке и Индии. Человек занялся культивацией этой культуры только 15 веков назад. С тех пор ее популярность проникла в каждый уголок земного шара сначала в виде декоративного растения, а потом в виде полезного овоща. Хотя с точки зрения науки, баклажан - это фрукт.Обычно баклажан используется в горячих блюдах, пройдя термическую обработку. Однако возникает вопрос, можно ли есть его в сыром виде. Как сообщает сайт med-heal.ru, со ссылкой на польское издание Fakt, сырой баклажан не только можно употреблять сырым, но еще и полезно.Эксперты отмечают, что в пасленовой культуре присутствует соланин - вредный для организма алкалоид. Если не употреблять за раз несколько десятков сырых баклажан, то риск для здоровья минимален.Помимо этого диетологи обращают внимание на тот факт, что сырой плод может оказаться достаточно горьким, чтобы его есть. Поэтому эксперты советуют выбирать баклажаны маленького или среднего размера. Также рекомендуется перед употреблением слегка убрать влагу из баклажана, очистить от кожуры и посолить. Других препятствий на пути поедания сырых плодов нет, отмечают эксперты.