7 основных причин аппендицита

Аппендицит - одна из наиболее распространенных патологий брюшной полости, для решения которой в большинстве случаев требуется хирургическая операция. Вот самые главные причины этой патологии.Аппендикс представляет собой крошечный орган, который соединяется с толстой кишкой. Мужчины чаще, чем женщины, страдают аппендицитом, и эта мужская уязвимость чаще проявляется у младенцев и детей младшего возраста, чем у школьников. Проблема аппендицита возникает из-за закупорки или инфекции, и воспаление может стать очень болезненным, если вовремя не вмешаться. Бактерии могут размножаться внутри аппендикса, если он блокируется, что приводит к образованию гноя и отечности. Это вызывает болезненное давление в животе. Аппендицит также может вызвать блокировку кровотока. Было замечено, что эта проблема затрагивает почти от 5 до 9 человек из каждых 100 в какой-то момент их жизни.Хотя точная причина аппендицита до сих пор неизвестна, эксперты считают, что он развивается, когда часть аппендикса закупоривается или блокируется. Это состояние в основном встречается у мужчин, и наследственность играет важную роль в увеличении факторов риска. Другие основные факторы, которые могут привести к этому состоянию, включают:Кишечные черви: паразиты закупоривают просвет, не вызывая острого воспаления или вызывая воспалительную реакцию.Травматическое физическое повреждение: повреждение кишечника и полого органа после тупой травмы живота также могут спровоцировать аппендицит.Нарастание затвердевшего стула: стул затвердевает и становится похожим на камень, блокируя отверстие.Увеличенные лимфоидные фолликулы: утолщение гипоэхогенной собственной пластинки из-за увеличения лимфоидных фолликулов также может быть спусковым крючком.Опухоли: аппендикс может быть местом доброкачественных (нераковых) или злокачественных (раковых) новообразований.Инфекция пищеварительного тракта: аппендицит может быть вызван инфекциями пищеварительного тракта, такими как вирусы, бактерии или паразиты.