Диетологи рассказали о пользе моркови в ежедневном рационе

Один из самых распространенных в мире овощей обладает большим количеством полезных свойств. Благодаря низкой стоимости корнеплода, его можно включать в большинство ежедневных блюд и тем самым обеспечивать свое тело витаминами и микроэлементами.Витамин А и бета-каротин являются незаменимыми элементами для поддержки здоровья кожи. Они способствуют обновлению ее клеток, защите от свободных радикалов, а следовательно – борются со старением.Витамины, содержащиеся в моркови – жирорастворимые, ее желательно употреблять в пищу в сыром виде, добавляя оливковое масло или сметану. Так усвоится максимально возможное их количество.Морковь очень хорошо переваривается, пюре из овоща подходит для питания малышей, а тушеный корнеплод – прекрасное блюдо для пожилых людей. В ней мало сахара и много сухой клетчатки, за счет этого можно есть морковь в случае проблем с кишечником.Кроме перечисленного, морковь входит в список овощей, которые наилучшим образом борются с атеросклерозом. Этому способствуют витамины, которые не дают липидным бляшкам оседать на стенках сосудов.Фолиевая кислота и витамины группы В помогают нормально функционировать всей нервной системе. Таким образом этот простой и привычный овощ приносит пользу всему организму.