Диетологи рассказали о пользе моркови в ежедневном рационе
Витамин А и бета-каротин являются незаменимыми элементами для поддержки здоровья кожи. Они способствуют обновлению ее клеток, защите от свободных радикалов, а следовательно – борются со старением.
Витамины, содержащиеся в моркови – жирорастворимые, ее желательно употреблять в пищу в сыром виде, добавляя оливковое масло или сметану. Так усвоится максимально возможное их количество.
Морковь очень хорошо переваривается, пюре из овоща подходит для питания малышей, а тушеный корнеплод – прекрасное блюдо для пожилых людей. В ней мало сахара и много сухой клетчатки, за счет этого можно есть морковь в случае проблем с кишечником.
Кроме перечисленного, морковь входит в список овощей, которые наилучшим образом борются с атеросклерозом. Этому способствуют витамины, которые не дают липидным бляшкам оседать на стенках сосудов.
Фолиевая кислота и витамины группы В помогают нормально функционировать всей нервной системе. Таким образом этот простой и привычный овощ приносит пользу всему организму.
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