Растения, помогающие бороться со стрессом
«В средней полосе России растут одуванчики, крапива и щавель. Из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зеленых композициях можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов»,
— заявила Мойсенко в интервью радио Sputnik.
Диетолог уточнила, что в пищу годятся только растения, выросшие вне городской черты. Остальные же могут содержать токсичные элементы.
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